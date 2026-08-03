中國關鍵科技專家受邀北戴河暑休 蔡奇前往問候

8月3日，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。（新華社）

中共 中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇今天在北戴河看望暑期休假專家。據中國官媒央視報導，今年參加暑休的包括「戰略前沿科技、關鍵核心技術領域」專家。

新加坡聯合早報指出，這是中國官方歷年來的通稿中，首次提到戰略前沿科技和關鍵核心技術領域專家參加北戴河休假。

據央視新聞聯播，受中共總書記習近平 的委託，蔡奇在北戴河看望暑期休假專家，「代表黨中央、國務院 向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候」。

報導指出，邀請優秀專家代表到北戴河休假，是「黨和國家人才工作的一項重要制度性安排」。今年休假活動主題是「奮進『十五五』」，參加的主要是基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域專家代表。

蔡奇說，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望專家人才在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。

據報導，與蔡奇一起參加看望活動的，還有中共中央組織部部長石泰峰、國務委員兼國務院秘書長吳政隆。

北戴河位於河北省秦皇島市。過往每年進入8月，中共高層通常會前往北戴河休假，或邀部分專家一同前往，並在度假時以形式不拘的會面交換意見，外界稱為「北戴河會議」。這曾經是中共高層作出重大決策的非正式協商會議，退休元老也可藉此表達意見。

不過在2003年時任中共總書記胡錦濤取消赴北戴河開會後，習近平更弱化了北戴河的政治功能，他上台後已無「北戴河會議」的說法。