中國關鍵科技專家受邀北戴河暑休 蔡奇前往問候
中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇今天在北戴河看望暑期休假專家。據中國官媒央視報導，今年參加暑休的包括「戰略前沿科技、關鍵核心技術領域」專家。
新加坡聯合早報指出，這是中國官方歷年來的通稿中，首次提到戰略前沿科技和關鍵核心技術領域專家參加北戴河休假。
據央視新聞聯播，受中共總書記習近平的委託，蔡奇在北戴河看望暑期休假專家，「代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候」。
報導指出，邀請優秀專家代表到北戴河休假，是「黨和國家人才工作的一項重要制度性安排」。今年休假活動主題是「奮進『十五五』」，參加的主要是基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域專家代表。
蔡奇說，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望專家人才在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。
據報導，與蔡奇一起參加看望活動的，還有中共中央組織部部長石泰峰、國務委員兼國務院秘書長吳政隆。
北戴河位於河北省秦皇島市。過往每年進入8月，中共高層通常會前往北戴河休假，或邀部分專家一同前往，並在度假時以形式不拘的會面交換意見，外界稱為「北戴河會議」。這曾經是中共高層作出重大決策的非正式協商會議，退休元老也可藉此表達意見。
不過在2003年時任中共總書記胡錦濤取消赴北戴河開會後，習近平更弱化了北戴河的政治功能，他上台後已無「北戴河會議」的說法。
蔡奇是受中共總書記習近平委託前往北戴河，看望暑期休假的專家，並代表黨中央、國務院向全國各條戰線與各領域專家人才致意。 今年官方通稿首次提到，參加北戴河暑休的包括戰略前沿科技與關鍵核心技術領域專家，顯示相關人才已被明確納入重點安排。 報導稱，邀請優秀專家到北戴河休假，是黨和國家人才工作的制度性安排；今年以奮進十五五為主題，強調教育、科技與人才強國建設。
精華 FAQ
蔡奇是受中共總書記習近平委託前往北戴河，看望暑期休假的專家，並代表黨中央、國務院向全國各條戰線與各領域專家人才致意。
今年官方通稿首次提到，參加北戴河暑休的包括戰略前沿科技與關鍵核心技術領域專家，顯示相關人才已被明確納入重點安排。
報導稱，邀請優秀專家到北戴河休假，是黨和國家人才工作的制度性安排；今年以奮進十五五為主題，強調教育、科技與人才強國建設。
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