中國AI短劇半年上線逾22萬部 1000部AI漫劇僅1部爆款

影視出品人陳琪透露，近半年AI短劇每分鐘製作成本已由人民幣1000元，上升至3000元甚至5000元，如果追求更精緻的畫面，成本還會進一步增加。圖／取自第一財經

中國AI短劇市場快速擴張，今年上半年全網新上線作品大量湧現，但超過9成未能「出圈」。業界指出，內容同質化、製作成本上升及平台分帳縮水，正使AI短劇由藍海迅速轉為紅海。

據《第一財經》報導，DataEye發布的《2026上半年AI劇漫劇數據報告》顯示，今年上半年中國全網新上線AI短劇超過22.19萬部，其中播放量破億的作品僅1055部，破億率為0.47%；播放量破千萬的作品超過1.2萬部，占比5.8%。

中國網絡視聽協會數據顯示，今年第1季全網新上線的12.8萬部短劇中，AI短劇達12.2萬部，占比超過95%。換算下來，全網每天有上千部AI短劇上線，高峰期幾乎每隔20秒就有一部新作推出。

與此同時，真人短劇的產量持續下滑，月度上線量由年初的1934部降至6月的1629部。短劇產業的競爭焦點，也由真人作品、真人與AI混合製作，逐漸轉向純AI短劇。

「短劇內行人」平台觀察，今年3月19日至7月20日，紅果熱播榜前10名作品中，真人短劇由原本的10部降至4部。仙俠、末世及玄幻等強調視覺效果的題材，更已少見真人短劇新作。

DataEye數據顯示，今年1月至5月，中國AI短劇市場規模已突破人民幣220億元（約32.5億美元），全年有望達到400億元（約59億美元）；今年上半年AI短劇用戶則突破6億人。

報導指，AI漫劇的競爭尤其激烈，每1000部新上線作品中，只有約1部能成為爆款，成功率不足0.1%。今年3月，抖音單月新增AI劇及漫劇近5萬部，平均每天超過1300部，但當月新增作品中，播放量破億者僅62部，占比約0.124%。

《第一財經》觀察，熱門AI短劇往往很快出現多個相似版本，故事架構大致相同，僅更換主角名稱或修改支線情節，導致觀看流量遭到分散。

影視出品人陳琪表示，相較真人短劇，AI漫劇不需要實際拍攝服裝、化妝、道具及場景，製作時間與成本約可減少三分之二。一部高品質真人短劇成本從人民幣數十萬元到上百萬元不等，AI漫劇則約需十多萬元至50萬元。

然而，隨著從業者大量湧入，AI短劇製作成本也持續增加。陳琪透露，近半年AI短劇每分鐘製作成本已由人民幣1000元，上升至3000元甚至5000元，如果追求更精緻的畫面，成本還會進一步增加。

平台分帳條件也開始收緊。長期從事影視產業的溫南指出，過去不少平台會提供保底收益，再依播放量進行分帳，如今許多平台取消保底，分帳金額也明顯下降。部分普通短劇過去每1萬次播放可獲得人民幣800元至1000元，如今同樣播放量可能僅有100元。

AI短劇快速成長，也衝擊真人演員工作機會。《第一財經》先前在橫店影視城調查發現，今年上半年大量真人短劇劇組無法開拍，不少演員面臨無戲可演的情況，部分演員開始考慮將肖像授權給AI製作公司。

短劇演員齊子喬表示，曾有AI短劇公司希望取得其肖像授權，但她最後選擇放棄。她認為，若公司及合約規範完善，AI確實可能增加演員收入，但目前部分公司的合作模式更接近買斷肖像權，可能影響演員未來參與真人作品的發展。

有業者認為，目前的情況並不是AI短劇的「寒冬」，而是早期依靠資金與平台流量扶持的熱潮逐漸降溫。隨著供給過剩、平台分帳調整及監管收緊，市場將由大量投放、押注爆款，逐漸轉向頭部精品內容，劇本、人物塑造及情感共鳴仍是爆款作品的核心。

中國AI短劇市場快速擴張，今年上半年全網新上線作品大量湧現，但超過9成未能「出圈」。圖／取自澎湃新聞