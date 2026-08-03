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台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

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藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮...
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

近十年已轉往中國大陸發展的藝人劉樂妍，日前接受大陸媒體訪問時表示，當不當中國人關係很大——不當中國人真的行不通，台灣年輕人賺不到錢、活不下去、沒前途，肯定要當中國人，大家團結在一起走向「共同富裕」。

劉樂妍日前接受大陸《觀察者網》專訪時表示，她因2016年在臉書公開發表《我是台灣人，當然也是中國人》，在台灣遭到鋪天蓋地的輿論圍攻，演藝事業幾近停擺，只好轉往中國大陸闖蕩。

但她來大陸三個月就知道，「不會回去了——機會太多了，只要努力就有飯吃。不像台灣市場太小，在這裡可以看得見未來」。

劉樂妍說，來到中國大陸後，讓她感到「最爽」的是水電費。「台灣電費多貴啊，很多台灣人吹不起空調，比如11年前我家51平米，開客廳空調，夏天月均電費約600元人民幣；現在我在銀川住三房兩廳兩衛，隨便開空調一個月頂天也就200塊。」

她表示，在大陸待久了現在回台灣，哪都不習慣，台灣的物價對普通老百姓確實不太友好。就算現在給畢業生5萬台幣月薪，三顆西紅柿（番茄）就要300塊，物價通脹幅度早就超過工資漲幅了，大家活得很辛苦。來大陸攢下的錢更多，不用花太多錢就能活得體面、有尊嚴。

因長期並發表親共言論，劉樂妍2025年被陸委會點名涉及配合中共對台認知作戰，劉樂妍隨即在微博回嗆：「你倒是抓呀」。對此，《觀察者網》問她「這種毫不畏懼的底氣來自哪裡？」劉樂妍說，「誰欺負我，我就懟誰。支持統一是犯法嗎？愛自己的國家、愛共產黨，哪條法律說不行？實際上他們也沒來抓我，『會叫的狗不咬人』。」

劉樂妍告訴《觀察者網》，她的夢想是獲得大陸「三八紅旗手」榮銜。她之前曾看到有網路直播主憑藉「助農」拿下省級的「三八紅旗手」，她現在當「助農主播」，堅持助農，一部分也因為心心念念想要獲得這一榮譽，「她拿省級的，我拿個縣級的也行。

對於個人生活，劉樂妍說，她問過土地公，是「先找對象再買房」還是「先買房再在附近找對象」，但土地公沒給她答案。目前她只知道一定會在大陸買房，要老死在這裡。

劉樂妍這篇專訪是7月30日上線，截至8月3日中午點閱數已近19萬，不少大陸網友留言表達對劉樂妍的肯定和支持，稱讚她「三觀正」，單純、直爽，值得青年們學習。

精華 FAQ

  • 她主張台灣市場太小、工作與收入機會有限，年輕人很難賺到錢、活得體面；相較之下，大陸機會多、成本低，因此她認為應融入大陸發展。

  • 她說大陸機會更多，只要努力就有飯吃，且水電費、整體物價相對便宜；她也認為自己在那裡能攢下更多錢，生活更有尊嚴、也看得到未來。

  • 她公開支持統一與共產黨，回應陸委會點名時態度強硬；此外，她希望獲得大陸的三八紅旗手榮銜，並表示未來會在大陸買房、長住到老。

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