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日台廠市場受擠壓？陸建成單廠規模最大PVA生產基地

記者黃雅慧／即時報導
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川維化工工作人員在全系列PVA（聚乙烯醇）分散劑自主生產線上巡檢。（新華社）
川維化工工作人員在全系列PVA（聚乙烯醇）分散劑自主生產線上巡檢。（新華社）

中國石化重慶川維化工年產5萬噸，特種聚乙烯醇（PVA）裝置3日正式投料開車，且產出合格產品，首批貨品已發往歐洲。項目投產後，成為全球單廠規模最大的高端聚乙烯醇生產基地，每年總產能達到21萬噸，總產能位列世界第四。顯示大陸國內PVA市場「買得到、買得快、買得穩、買得便宜」的時代已經到來。

據悉，聚乙烯醇素有精細化工「萬能輔料」之稱，應用範圍覆蓋紡織、建築、光電、電子、醫藥等高附加值領域，日常可用於面膜、眼藥水保濕等；高端品類可增強汽車、高鐵安全玻璃韌性，憑高純度高透明特性適配光學膜、偏光片等新能源、高端電子產業。

大陸光學膜、醫藥級高端PVA此前長期依賴進口。項目落地將有效提升產業鏈原料保障能力，且補齊全球高端PVA供給短板，大幅提升大陸國內光電、電子、光學膜等關鍵產業鏈自主可控水平。

值得注意的是，該裝置也解決大陸此前PVA分散劑仰賴進口的難題。PVA分散劑被譽為PVC產業的「工業食鹽」。大陸PVC產能約佔全球六成，但該核心助劑此前長期依賴進口。重慶日報此前報導，依託該裝置，川維化工歷時近20年自主研發的全系列PVA分散劑也正式實現穩定量產，徹底破解大陸PVC（氯乙烯單體聚合而成的熱塑性通用塑料）行業關鍵助劑長期依賴進口的難題。

此外，該項目位於成渝區具備區位優勢，川維化工的在大陸國內物流配送周期僅需3天，相比進口產品長達1個月的交付周期，效率優勢極為顯著。海外廠商的利潤空間將被進一步壓縮。

而該基地建成或影響日本可樂麗、積水化學與台灣長春化工等主要高端PVA進口的海外廠商。因為川維化工新投產的是特種PVA，目標市場是光電、電子、光學膜、醫藥等高附加值領域。在該項目大陸進口替代加速下，海外廠商在大陸市場的利潤跟優勢或將進一步受到影響。

精華 FAQ

  • 此次投產的是年產5萬噸特種PVA裝置，帶動川維化工總產能達21萬噸，成為全球單廠規模最大的高端PVA生產基地，整體產能也位居世界第4。

  • 新基地可補上大陸光學膜、醫藥級高端PVA長期依賴進口的缺口，也讓PVA分散劑實現穩定量產，改善PVC產業關鍵助劑仰賴海外供應的問題。

  • 因為川維化工產品可在3天內完成國內配送，遠快於進口產品約1個月交期，加上成本與供應穩定性優勢，日台高端PVA供應商的利潤與市占可能被壓縮。

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