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甘肅景區洪災25死 德媒質疑：天災還是人禍

中央社台北2日電
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甘肅渭源縣山洪災害現場。(新華社)
甘肅渭源縣山洪災害現場。(新華社)

中國甘肅省雙石門溝區域26日山洪災害造成25人罹難，中國國家防災減災救災委員會對這起災害調查評估實施「掛牌督辦」。德國之聲（DW）今天質疑，這起事件是天災還是人禍。

「掛牌督辦」是中國上級政府及行政主管部門透過社會公示等方式，對重點案件實行限期查辦整改的監管機制，未按期完成將啟動問責程序。

德國之聲中文網今天發出報導的標題是：「天災還是人禍？甘肅雙石門景區洪災已致25人死亡」。

德國之聲中文網綜合媒體報導，此次洪災發生地是一家收費的網紅景區，是夏季徒步旅行者和露營者的熱門景區。

事發後，從現場逃出的遊客告訴媒體，當時山上有200人以上，大約60輛車，大雨下了大約半小時，只有10輛逃出來。多名受訪者向界面新聞表示，景區內並無安保巡邏人員，景區也沒有提前預警。

中國新聞週刊報導，災害發生前，當地氣象台、應急管理局等連續發布3次強降雨、山洪預警，景區管委會收到相關預警，但三道防線未能阻止事故發生。

新華社今天則報導，根據「自然災害調查評估暫行辦法」有關規定，中國國家防災減災救災委員會對這起災害調查評估實施「掛牌督辦」，要求甘肅省政府依照有關法律法規及規章規定，「及時組織開展災害調查評估，推動提高防災減災救災能力，切實維護人民群眾生命財產安全」。

精華 FAQ

  • 這起山洪災害已造成25人罹難。中國國家防災減災救災委員會已對事件調查評估實施「掛牌督辦」，要求甘肅省政府依規及時完成調查並推動整改。

  • 德國之聲指出，事發景區是收費網紅景點，災前已有強降雨與山洪預警，但現場傳出沒有安保巡邏、也未提前預警與疏散，因此質疑是否有人為管理責任。

  • 中國新聞週刊報導稱，當地氣象台與應急管理局曾連發3次強降雨、山洪預警，景區管委會也收到通知；但多名遊客反映山上仍有逾200人，最終僅少數車輛逃出。

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