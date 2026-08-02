甘肅景區洪災25死 德媒質疑：天災還是人禍

甘肅渭源縣山洪災害現場。(新華社)

中國甘肅 省雙石門溝區域26日山洪災害造成25人罹難，中國國家防災減災救災委員會對這起災害調查評估實施「掛牌督辦」。德國之聲（DW）今天質疑，這起事件是天災還是人禍。

「掛牌督辦」是中國上級政府及行政主管部門透過社會公示等方式，對重點案件實行限期查辦整改的監管機制，未按期完成將啟動問責程序。

德國之聲中文網今天發出報導的標題是：「天災還是人禍？甘肅雙石門景區洪災已致25人死亡」。

德國之聲中文網綜合媒體報導，此次洪災發生地是一家收費的網紅景區，是夏季徒步旅行者和露營者的熱門景區。

事發後，從現場逃出的遊客告訴媒體，當時山上有200人以上，大約60輛車，大雨下了大約半小時，只有10輛逃出來。多名受訪者向界面新聞表示，景區內並無安保巡邏人員，景區也沒有提前預警。

中國新聞週刊報導，災害發生前，當地氣象台、應急管理局等連續發布3次強降雨、山洪預警，景區管委會收到相關預警，但三道防線未能阻止事故發生。

新華社今天則報導，根據「自然災害調查評估暫行辦法」有關規定，中國國家防災減災救災委員會對這起災害調查評估實施「掛牌督辦」，要求甘肅省政府依照有關法律法規及規章規定，「及時組織開展災害調查評估，推動提高防災減災救災能力，切實維護人民群眾生命財產安全」。