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中國外匯局部署下半年 強化跨境資金監管

記者謝守真／即時報導
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中國國家外匯管理局1日召開下半年外匯管理工作交流會。會議就下半年重點工作提出，要...
中國國家外匯管理局1日召開下半年外匯管理工作交流會。會議就下半年重點工作提出，要穩步擴大外匯領域制度型開放，推動跨境貿易及投融資便利化，同時加強跨境資金流動監測與外匯市場監管，維護外匯市場穩定。(圖／取自中國國家外匯管理局網站)

中國國家外匯管理局1日召開2026年下半年外匯管理工作交流會。針對重點工作，會議提出穩步擴大外匯領域制度型開放，推動跨境貿易及投融資便利化，同時加強跨境資金流動監測與外匯市場監管，維護外匯市場穩定。

中國國家外匯管理局網站2日指，上述會議部署下半年外匯管理重點工作。其中，將紮實推動黨建工作，把學習貫徹習近平黨建思想作為當前和今後一個時期的重要政治任務，持續加強黨的政治建設，不斷深化黨的創新理論武裝，健全完善黨建工作機制，深化中央巡視整改，鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，打造忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍，持之以恆推進全面從嚴治黨，堅決做到「兩個維護」。

在外匯領域制度型開放，會議提出推動貿易便利化改革，推出優化經常項目外匯管理一攬子措施，全面推廣跨境貿易高水平開放外匯收支便利化政策，支持跨境電商等貿易新業態發展，優化服務貿易外匯資金結算，做好支持中間品貿易發展工作。

同時，會議指，將有序推進資本項目高水平開放，推出一攬子跨境投融資便利化政策，全國推廣跨國公司本外幣跨境資金集中運營政策，推出國內外匯貸款外匯管理規定，穩慎拓展金融市場互聯互通。

會議並提出，做好金融「五篇大文章」，優化科技企業、中小企業外匯服務。持續推動銀行外匯展業改革，指導銀行加快實現全國擴圍和本外幣統一模式辦理業務，全國推廣展業改革與跨境貿易高水平開放政策融合。

此外，會議表示，將深化外匯市場發展，推動多方合作降低中小微企業匯率避險成本，完善外匯市場基礎設施服務。並積極支持區域開放發展，支持上海國際金融中心建設，完善外匯管理落實自貿試驗區提升戰略方案，支持海南自由貿易港等地區開展外匯管理創新，持續做好外匯管理政策評估和外匯生態評估。

在維護外匯市場穩定方面，會議提出築牢外部衝擊防波堤防浪堤，加強跨境資金流動監測，不斷完善宏觀審慎管理和預期管理，綜合施策維護外匯市場穩定。

在監管方面，中國國家外匯管理局稱，將加強和完善外匯領域監管，推進「外匯管理條例」修訂，提升外匯監管能力和水準，運用人工智慧、大數據等新技術賦能外匯監管，加強外匯市場交易行為監管，高壓打擊非法跨境金融活動。

此外，會議提出加強外匯儲備經營管理能力建設，提升外匯儲備經營管理專業化水準；全面提升外匯管理工作水準，推進國際收支統計體系建設，深化「數字外管」「安全外管」建設，加快推進「智慧外管」應用場景探索實踐。

精華 FAQ

  • 核心方向是穩步擴大外匯領域制度型開放，推動跨境貿易與投融資便利化，並同步加強跨境資金流動監測、外匯市場監管與風險防範，兼顧開放與穩定。

  • 會議提出優化經常項目外匯管理、全面推廣高水平開放外匯收支便利化政策，支持跨境電商與服務貿易發展，並推出跨境投融資便利化措施及跨國公司資金集中運營政策。

  • 外匯局將完善宏觀審慎與預期管理，加強跨境資金流動監測，推進法規修訂，並運用人工智慧、大數據提升監管效率，高壓打擊非法跨境金融活動，維護市場秩序。

習近平

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