中國外匯局部署下半年 強化跨境資金監管

中國國家外匯管理局1日召開下半年外匯管理工作交流會。會議就下半年重點工作提出，要穩步擴大外匯領域制度型開放，推動跨境貿易及投融資便利化，同時加強跨境資金流動監測與外匯市場監管，維護外匯市場穩定。(圖／取自中國國家外匯管理局網站)

中國國家外匯管理局1日召開2026年下半年外匯管理工作交流會。針對重點工作，會議提出穩步擴大外匯領域制度型開放，推動跨境貿易及投融資便利化，同時加強跨境資金流動監測與外匯市場監管，維護外匯市場穩定。

中國國家外匯管理局網站2日指，上述會議部署下半年外匯管理重點工作。其中，將紮實推動黨建工作，把學習貫徹習近平 黨建思想作為當前和今後一個時期的重要政治任務，持續加強黨的政治建設，不斷深化黨的創新理論武裝，健全完善黨建工作機制，深化中央巡視整改，鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，打造忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍，持之以恆推進全面從嚴治黨，堅決做到「兩個維護」。

在外匯領域制度型開放，會議提出推動貿易便利化改革，推出優化經常項目外匯管理一攬子措施，全面推廣跨境貿易高水平開放外匯收支便利化政策，支持跨境電商等貿易新業態發展，優化服務貿易外匯資金結算，做好支持中間品貿易發展工作。

同時，會議指，將有序推進資本項目高水平開放，推出一攬子跨境投融資便利化政策，全國推廣跨國公司本外幣跨境資金集中運營政策，推出國內外匯貸款外匯管理規定，穩慎拓展金融市場互聯互通。

會議並提出，做好金融「五篇大文章」，優化科技企業、中小企業外匯服務。持續推動銀行外匯展業改革，指導銀行加快實現全國擴圍和本外幣統一模式辦理業務，全國推廣展業改革與跨境貿易高水平開放政策融合。

此外，會議表示，將深化外匯市場發展，推動多方合作降低中小微企業匯率避險成本，完善外匯市場基礎設施服務。並積極支持區域開放發展，支持上海國際金融中心建設，完善外匯管理落實自貿試驗區提升戰略方案，支持海南自由貿易港等地區開展外匯管理創新，持續做好外匯管理政策評估和外匯生態評估。

在維護外匯市場穩定方面，會議提出築牢外部衝擊防波堤防浪堤，加強跨境資金流動監測，不斷完善宏觀審慎管理和預期管理，綜合施策維護外匯市場穩定。

在監管方面，中國國家外匯管理局稱，將加強和完善外匯領域監管，推進「外匯管理條例」修訂，提升外匯監管能力和水準，運用人工智慧、大數據等新技術賦能外匯監管，加強外匯市場交易行為監管，高壓打擊非法跨境金融活動。

此外，會議提出加強外匯儲備經營管理能力建設，提升外匯儲備經營管理專業化水準；全面提升外匯管理工作水準，推進國際收支統計體系建設，深化「數字外管」「安全外管」建設，加快推進「智慧外管」應用場景探索實踐。