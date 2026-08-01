新利器？中國央視首曝「機器戰士」測試畫面

國防科技大學正測試人形機器人，狀似傳說中的「機器戰士」。(取材自央視軍事)

昨天是解放軍 建軍99周年，解放軍無人裝備在央視「新聞聯播」報導裡集中亮相，戰力明顯升級，引發關注。其中，「機器狼」再進化為配備更大口徑火箭筒的機器狼群，搭配無人機 蜂群，「未來戰爭」場景近在眼前。讓不少觀眾驚呼的還有國防科技大學正測試人形機器人的畫面，人形機器人狀似傳說中的「機器戰士」，央視解讀，這些無人裝備正推動解放軍向智能化、無人化方向轉型，高危任務交給無人裝備執行，將大大提升解放軍戰力。

綜合媒體報導，央視昨播出解放軍建軍99周年特別報導，展示解放軍在無人化、智能化裝備領域的最新成果。其中一個引人注目的是畫面是「機器狼」實戰化亮相，這些四足機器狼已形成偵察、火力、保障等多種型號，在登陸演練中作為先鋒力量，搭載突擊步槍或火箭筒率先衝鋒，與無人機蜂群、步兵形成「有人─無人」深度協同的新型戰術體系。

有軍事專家指出，此次在「新聞聯播」中出現的「機器狼」搭載槍械亮相，其配備的火箭筒口徑明顯更大一些，不同於以往簡單捆綁固定，此次是能更換新火箭單的專屬發射部件。

據報導，央視在八一建軍節前後推出的多部紀錄片和特別節目中，就曾播出機器狼與無人機集群協同的搶灘登陸作戰畫面：無人機集群率先升空偵察，隨後一台台背負突擊步槍、雙聯火箭筒的機器狼敏捷躍下，在布滿障礙的沙灘上快速穿梭，清除灘頭防禦工事；作戰人員則在後方通過終端遠程操控，穩步推進。這種立體協同戰術，標誌著國產四足機器人和無人裝備已完成從實驗室走向實戰演練的關鍵跨越。

而令觀眾眼睛為之一亮的，還有疑似傳言已久的「人形機器戰士」的畫面。據部分媒體報導，「新聞聯播」在報導中國國防科技大學畫面時，幾個狀似士兵外型的人形機器人正接受測試，讓不少觀眾和網民猜測，疑是流傳多時的「機器人士兵」的罕見畫面。

尤其央視解讀，以國防科技大學為代表的軍工科研力量，在人形與仿生機器人領域的長期攻關成果，以及這些裝備如何與現有作戰體系融合，推動解放軍向智能化、無人化方向轉型，讓不少網民直呼，在機器狼群之後，「人形機器戰士」亮相甚至出現在作戰場景只是時間問題。

也有網民指出，畫面中的人形機器人疑是國防科技大學研發的「智行者」，別名「小智」，具高精度重複性的實驗操作能力，曾是國防科技大學實驗室中的好幫手。而從測試畫面中來看，人形機器人上戰場似乎已指日可待。但解放軍究竟是否已有人形機器戰士，目前未獲證實。

解放軍「機器狼」搭載火箭筒演練搶灘影片曝光。(取材自央視軍事)

國防科技大學正測試人形機器人，狀似傳說中的「機器戰士」。(取材自央視軍事)

解放軍「機器狼」搭載火箭筒演練搶灘影片曝光。(取材自央視軍事)