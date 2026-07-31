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香港貓迷博覽會 貓奴暴雨無阻豪花9千港元買寵物零食

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香港貓迷博覽會7月31日於香港會議展覽中心揭幕，本屆展會匯聚185家參展商，設逾...
香港貓迷博覽會7月31日於香港會議展覽中心揭幕，本屆展會匯聚185家參展商，設逾400個展位；圖為民眾在懷舊場景中為貓咪拍照。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港貓迷博覽會在暴雨中開幕仍人潮不斷，現場展出多款高端貓用品與活動，反映貓經濟持續升溫，飼主消費力驚人。

「貓迷博覽會2026」7月31日起一連三天在香港灣仔會議展覽中心登場。首日開幕雖逢連場暴雨，天文台甚至一度發出紅色暴雨警告，但仍阻擋不了大批貓奴帶同愛貓入場掃貨。現場人潮洶湧。多個攤位擠滿選購貓罐頭與零食的民眾，排隊付款人龍不斷，還有顧客為了替貓買零食消費9000元(約1147美元)。

綜合香港01、文匯報報導，今年博覽會由展覽集團主辦，規模再度升級，主辦單位展覽集團指出，香港寵物產業（貓）市場規模每年逾60億元。調查顯示超過85%受訪者過去12個月月均消費達2,062港元，按年升2.8%，創歷年新高。疫情期間飼養的貓隻現步入中年，「4至7歲」比率由2024年20.8%升至28.2%，「貓銀髮經濟」加速形成，帶動高端健康產品與服務需求持續擴大。

貓迷博覽會現場設有超過400個展位、吸引185個展商參展。展位雲集多個人氣及創意寵物品牌，提供各類貓咪產品，包括貓咪保健食品的日本赤靈芝肉泥、只加水攪拌即可製作並含96%動物蛋白的新鮮零食，還有主打全球首款蓮花纖維貓砂，除臭率達99%，及新西蘭羊毛手製貓玩具，包括香煙造型抱踢玩具、全新貓書《沒有貓的我，不是我》及限定精品等。

此外，場內更特設高達4米的吹氣拓腮貓牛仔，成為全場矚目打卡點，博覽同時帶來一系列精彩活動及主題展區，包括全新「懷舊喵影樓」打卡區、「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術展區、CFA冠軍貓展×夏日繽Fun Show，以及「貓貓大銀幕」等。

報導指出，現場許多貓奴展現驚人消費力。飼主黃先生當天帶著兩隻愛貓「喵喵」(MEOW)與「香香」入場採買玩具與罐頭。他坦言，平時在貓主子身上的「伙食」開銷比自己的餐飲還高，平均每月需花費3000至4000元購買魚油及維生素等營養品。他笑稱，自己吃一份三明治不過18元，但貓罐頭一罐就要28元，「貓貓吃得比我好」，不過只要貓咪吃得健康，便能省下未來的醫療開支。  

雖然開展首日天公不造美，接近中午時分先後下起黃色及紅色暴雨，但展場內人聲與喵聲此起彼落。

參展第10年的Pet Pet Shop負責人Bernard表示，近年貓迷對寵物零食品質要求日益提高，過去經驗顯示即使遇上惡劣天氣，只要產品好、場地氣氛佳，貓友依然會熱情到場。亦有展商指出，暴雨雖使首日人流較去年稍降，但暫不考慮提早減價促銷，將透過加強網路宣傳因應。

香港貓迷博覽會場內還設有中藥房、復古理髮店、時鐘牆等懷舊場景，讓貓迷們與寵物一起...
香港貓迷博覽會場內還設有中藥房、復古理髮店、時鐘牆等懷舊場景，讓貓迷們與寵物一起享受歡樂時光；圖為兩隻可愛的貓咪吸引民眾拍照 。(中新社)

香港貓迷博覽會今年以「西部牛仔」為主題，匯聚寵物用品、潮流玩具及文創產品，吸引大...
香港貓迷博覽會今年以「西部牛仔」為主題，匯聚寵物用品、潮流玩具及文創產品，吸引大批貓迷及市民到場參觀，感受愛貓文化與創意藝術魅力；圖為市民挑選貓咪用品。(中通社)

香港貓迷博覽會7月31日於香港會議展覽中心揭幕，本屆展會匯聚185家參展商，設逾...
香港貓迷博覽會7月31日於香港會議展覽中心揭幕，本屆展會匯聚185家參展商，設逾400個展位；圖為民眾購買貓罐頭 。(中新社)

香港貓迷博覽會今年以「西部牛仔」為主題，匯聚寵物用品、潮流玩具及文創產品，吸引大...
香港貓迷博覽會今年以「西部牛仔」為主題，匯聚寵物用品、潮流玩具及文創產品，吸引大批貓迷及市民到場參觀，感受愛貓文化與創意藝術魅力；圖為市民參觀貓咪畫廊。(中通社)

精華 FAQ

  • 「貓迷博覽會2026」於7月31日起一連3天在香港灣仔會議展覽中心舉行，首日雖遇連場暴雨，仍吸引大量貓奴入場參觀與掃貨。

  • 博覽會設有超過400個展位、185個展商，展出貓罐頭、零食、保健食品、貓砂與玩具等，還有4米高打卡裝置及多個主題展區。

  • 主辦方指出香港貓市場每年逾60億元，受訪者月均消費創新高；現場更有飼主單日花9000港元買零食，顯示貓經濟需求持續擴大。

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