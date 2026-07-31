中國最高薪本科專業易主 微電子科學與工程登頂

從招生錄取數據來看，與先進製造業、新能源及新型基礎設施建設密切相關的專業持續升溫。示意圖。(新華社)

中國本科生畢業半年後的月收入水平，是反映專業就業質量的重要參考指標。隨著產業結構的改變，本科高薪專業也在發生變化。

第一財經資訊報導，麥可思研究院發布的《2026年中國本科生就業報告》顯示，今年本科畢業生畢業半年後平均月收入最高的專業由「微電子科學與工程」以7814元(人民幣，以下同)躍居第一，電子科學與技術、自動化則分列第二、第三，原本領先的信息安全降至第四。數據顯示，微電子專業自2017屆首次入榜第11位後持續攀升，最終於2025屆登頂，光電資訊、機械工程與車輛工程等先進製造相關專業名次亦大幅提升。

從招生錄取數據來看，與先進製造業、新能源及新型基礎設施建設密切相關的專業持續升溫。媒體分析11個省份2023至2025年數據指出，機械設計製造及其自動化、電氣工程及其自動化等專業，錄取分數線連續上漲的高校占比均超過27%，成為漲幅最多的專業；相對地，土木與計算機類專業的報考熱度則出現下降趨勢。

為服務國家戰略與經濟高質量發展，高校正加速院系專業調整。教育部今年4月發布的目錄顯示新增了38個本科專業；各大高校亦密集成立新學院，如宿州學院重組設立測繪與空天資訊、人工智能與大數據等九個二級學院；北京石油化工學院7月25日成立生物醫藥與健康學院及人工智能學院；北京郵電大學也在7月23日揭牌成立空天科學與技術學院。

硬科技的迅速發展同時重塑城市競爭格局，合肥、武漢與成都等新一線城市憑藉硬科技企業崛起，吸引大批畢業生流入。以武漢光谷為例，當地已集聚1.6萬家光電子企業，成功構建起「光芯屏端網」萬億級產業生態，展現出強勁的人才吸納能力。

針對此一現象，廈門大學經濟學系副教授丁長發分析表示，中西部多個新一線城市與強省會城市的科教文衛資源基礎好、高教實力雄厚，集聚了大量人才。他指出，營商環境的持續優化提升了城市創新氛圍，經過沉澱後孕育出一批較有競爭力的科技企業，而產業的快速發展也隨之進一步集聚了人才。