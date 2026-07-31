路透：解放軍「蒸餾」偷師美國AI技術訓練國防系統

中國軍事研究人員利用美國OpenAI和Anthropic等公司開發的領先人工智慧（AI）模型產出資料來訓練本土AI系統，推進中國防衛能力。（美聯社）

據路透審閱逾80篇中國學術論文與專利資料，中國軍事研究人員利用美國OpenAI和Anthropic 等公司開發的領先人工智慧（AI）模型產出資料來訓練本土AI系統，推進中國防衛能力。

報導指出，儘管華府 試圖限制北京取得高階晶片和其他戰略技術，先前未經披露的這些發現讓外界得以一窺中國軍事和安全相關機構正如何利用美國尖端AI模型，作為開發自家專門系統的捷徑。

這些文件顯示，中國廣泛採用「模型蒸餾」（model distillation）技術，即利用強大AI系統的輸出結果來訓練較小、專門的本土模型，無需從零開始建構尖端AI系統所需的龐大運算需求。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）彙整並且將其研究獨家提供路透，內容顯示，與解放軍 和其他軍事機構有關聯的研究人員普遍運用蒸餾技術。

這些論文顯示，中國國防機構認為美國領先的AI模型既是技術觀點來源，也是縮短與美國對手差距之道。

爭議核心不在於業界常見作法的蒸餾本身，而在於未經授權攫取。

此一議題已經成為美、中就AI治理與安全進行對話前一項重大爭議點。美方官員指控部分中國實體利用蒸餾技術，從美國AI模型攫取功能，可能違反出口管制並且侵害智慧財產權。

中國方面則駁斥相關指控，強調華府行徑屬於AI「霸權主義」，並且認為美國業者也有類似作為。

分析逾60篇論文的詹姆士敦基金會研究員張崑陽表示，中國軍方科學家正在系統性攫取西方模型的推理邏輯，將其改造用於監控、網路戰及戰術決策等用途。

張崑陽說：「教一個模型正確答案是一回事，教導它答案背後的推理過程則要困難得多。」

「這些論文顯示，與中國軍方大有關聯的研究人員正嘗試將西方模型昂貴而且專有的推理能力轉移到他們可以控制的本土小型系統中。」

路透審閱這些學術文獻，並且另外確認20多件與軍方有關的案例研究。

其中一篇去年發表的論文中，負責軍事情報與網路戰的解放軍96941部隊研究人員描述他們如何利用OpenAI的GPT-3.5處理敏感軍事原始碼。

研究人員指出，由於第三方模型不宜處理機密資訊，為克服這個限制，他們用GPT-3.5生成軟體程式碼摘要，再以此訓練本土模型，使其能夠完全在軍方內網運行。

白宮、五角大廈、中國外交部、解放軍及OpenAI皆未回應置評請求。