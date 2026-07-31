我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

長鑫科技31日一度大漲14% 市值人民幣4兆元

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長鑫科技31日一度大漲14%，市值人民幣4兆元。（路透）
長鑫科技31日一度大漲14%，市值人民幣4兆元。（路透）

中國DRAM龍頭長鑫科技7月31日早盤，在半導體、算力硬體產業鏈大幅反彈的帶動下，盤中一度大漲14%，股價最高來到人民幣60.6元（約9美元），總市值超過人民幣4兆元（約5900億美元），但尾盤壓回，收在人民幣53.97元，上漲2.08%，也是7月27日上市以來最高價。

中國券商對於長鑫科技的市值與盈利預期產生分歧。市值預測方面，華西證券喊出人民幣5兆元的目標市值，主要基於其作為A股首家存儲行業IDM公司的獨特地位，給予其2026年40倍本益比。

外資投行的判斷更加大膽，野村證券給予長鑫科技人民幣116元的目標價，並給出2028年人民幣7.76兆元的目標市值。

但在實際盈利能力上，機構的預期存在一定分歧。國金證券預計長鑫科技2026年歸屬母公司淨利潤達人民幣1,518.31億元，華西證券則預測為人民幣1,244.05億元，兩者差額約人民幣270億元。分歧的核心是兩家券商在擴產節奏、產品價格與毛利預期上的差異。

長鑫科技是中國記憶體晶片大廠，公司主營業務高度集中於DRAM產品。長鑫科技已實現DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X全系列DRAM產品量產，核心產品技術達國際先進水平，涵蓋伺服器、移動設備、智慧汽車等主流市場。

長鑫科技7月27日以人民幣8.66元在上交所科創板掛牌上市，當天大漲4.6倍收在人民幣49元，長鑫科技的上市創造了A股多項紀錄，募集資金總額約人民幣579億元（超額配售選擇權全額行使前），是今年以來A股市場募資規模最大的IPO，也是科創板史上的第一大IPO。

上市首日成交人民幣1,411.87億元，創A股市場個股單日成交額新高，成為A股市場首支單日成交額突破千億元的個股。長鑫科技還是A股市值最高公司。

精華 FAQ

  • 在半導體與算力硬體族群反彈帶動下，長鑫科技盤中一度大漲14%，最高到60.6元，市值超過4兆元；但尾盤回落，收在53.97元，仍創上市以來新高。

  • 華西證券給出5兆元目標市值，理由是其具A股首家存儲行業IDM公司的獨特地位，並以2026年40倍本益比估值；野村證券更進一步，看至2028年7.76兆元。

  • 國金證券預估其2026年歸屬母公司淨利潤為1,518.31億元，華西證券則估1,244.05億元，差約270億元。分歧主因在擴產節奏、產品價格與毛利率假設不同。

上一則

香港第二季經濟放緩 增長低於預期

下一則

中國強化AI科技監管 危害國家產業安全可禁止出境

延伸閱讀

長鑫科技7月27日上市 成科創板最大IPO

長鑫科技7月27日上市 成科創板最大IPO
「全村希望」長鑫科技登A股 市值可望衝4兆人民幣

「全村希望」長鑫科技登A股 市值可望衝4兆人民幣
長鑫科技上市 開盤大漲471% 成A股市值最高公司

長鑫科技上市 開盤大漲471% 成A股市值最高公司
長鑫掛牌首日狂飆 躍今年亞洲最大IPO 中國推晶片自主扮要角

長鑫掛牌首日狂飆 躍今年亞洲最大IPO 中國推晶片自主扮要角

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
博三女生在弟弟訂婚宴上逐一走向親戚詢問：「你笑話我媽了嗎？」（取材自中國青年報）

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

2026-07-28 10:30

超人氣

更多 >
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？

常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？
錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了
賓州37歲華裔媳 狂刺婆婆245刀奪命「幾乎肢解」

賓州37歲華裔媳 狂刺婆婆245刀奪命「幾乎肢解」