我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房

川普政府擬對國際生畢業留美工作加收10萬元…今日5件事

香港第二季經濟放緩 增長低於預期

香港特派員李春/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特區政府統計處發佈最新本地生產總值數據：今年二季度香港本地生產總值預估同比實...
香港特區政府統計處發佈最新本地生產總值數據：今年二季度香港本地生產總值預估同比實質增長4.3%。圖為香港旺角彌敦道車水馬龍。（中新社）

香港第二季經濟增長放緩，低於市場預期，但港府展望下半年會穩健增長，且香港財政錄得一次性盈餘，本財政年度首三個月錄得128億港元盈餘。

香港政府公布第二季經濟增長預估數字，稱按年升4.3%，較首季放緩1.6個百分點，亦低於市場平均預期的4.9%。經季節性調整，第二季經濟按季實質下跌0.6%。

雖然經濟增長放緩，但港府說香港對外貿易繼續表現強勁，貨品出口總額第二季按年升28.8%，較首季的23.8%進一步加快。進口則升29.3%，略為放緩0.6個百分點。服務輸出第二季按年升幅略為加快至3.4%，服務輸入則升2.8%，放緩1個百分點。

另一數據是香港本地固定資本形成總額，第2季按年升4.6%，較首季升幅18.3%大幅放緩。 私人消費開支第2季升2.9%，較首季放慢2個百分點。政府消費開支升0.5%，升幅回落2.3個百分點。

港府發言人說，對外貿易蓬勃和內部需求強韌支持下，香港經濟繼續強勁擴張，展望下半年預料繼續穩健增長。全球對人工智能相關產品的需求旺盛，應會支撐商品出口，而服務輸出應受惠於訪港旅客的持續增長，以及對金融及商業服務的穩定需求。勞工市場情況穩定，營商和消費者氣氛堅穩，內部需求料維持強韌。

港府發言人說，外圍不利因素持續，特別是中東地緣政治緊張局勢、美國貨幣政策的不確定性，以及主要先進經濟體的貿易保護主義措施，仍須密切關注。

香港政府還公布說，截至六月底止，香港本財政年度首三個月錄得128億港元盈餘，至六月底止，香港財政儲備6783億港元。

但財政盈餘看來是暫時現象，港府發言人稱，錄得盈餘主要是由外匯基金轉撥750億港元至基本工程儲備基金，這次轉撥屬一次性安排，有關盈餘隨後將有所回落。根據以往的收款模式，薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度後期收取。

精華 FAQ

  • 香港政府公布第二季經濟按年增長4.3%，較首季放緩1.6個百分點，也低於市場平均預期的4.9%；經季節性調整後，第二季實質按季下跌0.6%，反映增長動能轉弱。

  • 外貿依然亮眼，貨品出口總額按年升28.8%，進口升29.3%，服務輸出亦升3.4%。港府認為旅客回升、金融及商業服務需求穩定，加上內部需求韌性，將支撐下半年增長。

  • 截至6月底，香港本財政年度首3個月錄得128億港元盈餘，財政儲備為6783億港元；但港府指出，盈餘主要來自外匯基金一次性轉撥750億港元，且薪俸稅及利得稅多在後期入帳，盈餘之後或回落。

香港 港府

上一則

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

延伸閱讀

低於預期 中國第2季GDP增4.3% 3年半新低

低於預期 中國第2季GDP增4.3% 3年半新低
半導體加持 南韓上季GDP成長優於預期

半導體加持 南韓上季GDP成長優於預期
中國第2季黃金需求大降41%

中國第2季黃金需求大降41%
美通膨降溫 6月PCE下降0.1% 消費者仍無感

美通膨降溫 6月PCE下降0.1% 消費者仍無感

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
博三女生在弟弟訂婚宴上逐一走向親戚詢問：「你笑話我媽了嗎？」（取材自中國青年報）

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

2026-07-28 10:30

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？

常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？
錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了