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網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

世界新聞網╱即時報導
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胡錦濤（左）最近一次廣為人知的露面，是在2022年10月22日中共「二十大」閉幕...
胡錦濤（左）最近一次廣為人知的露面，是在2022年10月22日中共「二十大」閉幕會議中途被攙扶離席。（路透）

網上流傳一張微博截圖，宣稱前中共中央總書記、前國家主席胡錦濤及其家人因食物中毒搶救不治。然而，該訊息缺乏官方消息來源證明，且截圖排版漏洞百出，被指為「爆料者」的媒體人則稱帳號遭冒用。

BBC中文網報導，該張流傳的「微博帖文」截圖顯示，發布時間為北京時間 7 月 31 日凌晨 04:11，帳號使用者為擁有逾 1400 萬追蹤者的中國知名媒體人秦楓。帖文內容指稱：「前領導人，包括夫人 LYQ，HHF 晚餐時，食物中毒，盡力搶救，4點的時候走了⋯⋯」

雖然帖文並未直接點名，但外界推測拼音縮寫「LYQ」指代胡錦濤夫人劉永清，「HHF」則指代其子、現任中國民政部副部長胡海峰。

新華社、央視等官方媒體一直沒有相關報導，而從截圖上看，雖然頭像與秦楓微博帳戶相符，但帖文格式並不符合微博網頁版、蘋果iOS版與安卓（Android）版應用的現行排版，且日期也只寫著「7-31」，並無年份。

BBC中文記者查看秦楓微博帳戶，未能看見該帖文；利用專門記錄微博上遭審查屏蔽內容的「自由微博」瀏覽，未看見有遭屏蔽帖文。

但此未經證實消息仍讓全球華文網友一片譁然。谷歌旗下Google Trends追蹤數據顯示，以簡體或繁體「胡錦濤」搜尋數字，自北京時間星期五06:24起開始飆升。

秦楓微博帳號首頁也出現了「熱門社會時事博主，數據飆升」標籤，但微博熱搜榜單並未出現「胡錦濤」。

當天下午，台灣多家媒體報導了這則消息；其後，鏡新聞也報導了秦楓闢謠的消息，「針對消息真偽，秦楓直言『當然是假的』，正是因為自己在社群上具有相當大的影響力，造謠者才會特意冒用她的帳號來製造假消息，以達到這種傳播效果，強調流傳內容並非由她本人發布。」

秦楓並在個人微博的留言區回應網民提問，明確表示該截圖為偽造，並直言：「一眼假的P圖，相信的都是電詐基本盤，怪不得電詐園如此規模⋯⋯數量之多⋯⋯」

秦楓曾任鳳凰衛視記者、鳳凰衛視中文台台長，後轉任香港衛視；半官方中新社曾形容秦楓成長在外交世家，祖父秦力真、外祖父楊琪良及姑父李肇星皆為中國知名的外交官。

此傳言出現之際，正值中共黨政元老按慣例前往河北秦皇島北戴河休假的時節。根據中國官方媒體《人民日報》的公開紀錄，現年 83 歲的胡錦濤最近一次被官方提及，是在今年 3 月 11 日新華社關於原國務委員宋平遺體火化的報導中，列名於前往醫院看望或表達哀悼的領導人名單；他最近一次廣為人知的露面，是在2022年10月22日中共「二十大」閉幕會議。當時胡錦濤在會議中途被攙扶離席，對習近平講話的場面引起廣泛關注。

精華 FAQ

  • 消息宣稱胡錦濤及其家人因食物中毒搶救不治，並流傳一張疑似秦楓發出的微博截圖；但全文沒有官方來源佐證，屬於未經證實的爆料。

  • 因為截圖排版與微博網頁版、iOS版、Android版都不一致，日期只寫7-31沒有年份，且官方媒體與秦楓本人帳號都看不到相關貼文，疑點很多。

  • 秦楓明確表示這張圖是偽造的，稱自己的帳號遭人冒用，並在留言區直言『一眼假的P圖』，否認曾發布胡錦濤身亡的相關內容。

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