ChinaJoy 31日上海登場 遊戲展正被AI重寫

第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）31日在上海登場，高通今年是第7次參展，並包下整個N5館。記者林宸誼／攝影

第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy，CJ）31日在上海登場，與往年是遊戲展不同的是，今年ChinaJoy是「萬物皆可AI展」，官方主題訂為「與AI同遊」。包括高通 、比亞迪 、宇樹科技、TCL華星等，甚至連做文具的得力都來參展。

中國動漫集團智慧財產權服務中心主任高東旭表示，ChinaJoy 匯聚大量 Z 世代群體與 IP 內容方，所以IP 聯名、內容共建，動漫 IP 不再局限二次元，將成為各類智慧終端機重要的內容載體。

本屆展會總展覽面積突破14萬平方公尺，吸引近900家企業參展，其中外企高達275家，來自39個國家。超過500家遊戲公司，帶來了1000多款遊戲，創下歷年新高，展會至8月3日結束。

高通今年是第7次參展，並包下整個N5館，主題為「AI驅動體驗進化」，帶來手機、平板、PC、耳機、XR、運動相機、可穿戴乃至具身智慧等跨品類產品。

「AI 帶來技術可能性，展會提供落地場景。」高東旭提到，尤硬體與數位內容邊界持續消融，遊戲、動漫、XR 場景對算力、即時渲染、端側 AI 要求極高，是晶片企業絕佳的技術展示場景。

高通展館現場，展出可上手體驗AI手機、AI PC跑端側大模型、AI眼鏡即時信息推送，以及AI驅動的遊戲互動等。高通這波操作就是要讓所有人都記住：「驍龍不只在手機裡，它在你的電腦、耳機、眼鏡、甚至機器人裡。」

搭載高通晶片的榮耀手機，也展示出即將在 8月12日在大陸上市的Robot Phone‌，連冠名贊助的張雪機車，也搬到現場。

比亞迪則是在今年的ChinaJoy，展示智慧座艙與新能源技術。不僅現場展示IP痛車（大陸網路用語，將動漫角色或文化元素廣泛應用到城市各個角落），還搭配智慧座艙娛樂空間讓觀眾坐進去玩遊戲，直接把車變成遊戲艙。

現場工作人員表示，買車的年輕人和玩遊戲的年輕人是同一批人，與其在4S店聽銷售念參數，不如實際坐進前座，玩上2局遊戲，感受什麼叫「智慧座艙」。

高東旭指出，新能源車已是移動智慧終端機，車載座艙亟需數位內容，因此AI 成為串聯手機、XR、汽車各類硬體的基礎。

TCL華星今年主題是「與AI同屏」，攜手聯想、華碩、LG、MSI、Acer、BenQ、TCL實業、索尼、雷鳥等十幾家終端品牌夥伴展出。

TCL華星CEO趙軍表示，印刷OLED是一種精準適配中尺寸產品的顯示技術，未來也有向小尺寸擴展的潛質。目前，公司一方面依託於武漢的5.5代線快速切入，推進印刷OLED全品類產品的開發與市場導入，公司正在與多個龍頭IT客戶進行聯合開發驗證，為t8產線大規模量產打好基礎，其中與微星的合作產品已經發布，即將量產。

另一方面，t8產線建設正在正常推進，已於5月實現廠房封頂，進度較原計劃提前約一個月，後續環節將按既定計劃穩步實施。

TCL華星今年攜手聯想、華碩、LG、MSI、Acer、BenQ、TCL實業、索尼、雷鳥等十幾家終端品牌展出。記者林宸誼／攝影

TCL華星今年攜手聯想、華碩、LG、MSI、Acer、BenQ、TCL實業、索尼、雷鳥等十幾家終端品牌展出。記者林宸誼／攝影

搭載高通晶片的榮耀手機，也展示出即將在8月12日在大陸上市的Robot Phone‌。記者林宸誼／攝影

宇樹科技在今年ChinaJoy展位。記者林宸誼／攝影

比亞迪在今年ChinaJoy，展示智慧座艙與新能源技術。記者林宸誼／攝影

榮耀手機，也展示出即將在 8月12日在大陸上市的Robot Phone‌，連冠名贊助的張雪機車，也搬到現場。記者林宸誼／攝影

比亞迪在今年的ChinaJoy，展示智慧座艙與新能源技術。現場展示IP痛車。記者林宸誼／攝影