菲律賓劃設黃岩島「領海基線」 北京：絕不接受

圖為黃岩島。（路透）

中菲在南海黃岩島（我稱民主礁）的法律攻防再起。菲律賓外交部7月31日表示，已經向聯合國 秘書處遞交班拿獨淺灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）及其周邊海域的官方海圖，以此向國際社會公告黃岩島的領海基線。中國外交部晚間隨即發布聲明，表示堅決反對、絕不接受，並要求菲方不得採取任何侵權挑釁行動，否則中方都將予以「堅決應對」。

中國政府2024年11月10日也曾單方面公布黃岩島的「領海基線」，以此反制菲律賓政府同月稍早頒布的「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲律賓的海洋區域。

新華社報導，中國外交部7月31日發布聲明表示，菲律賓在「中國領土黃岩島」劃設所謂領海基線，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等國際法，是非法的、無效的。中方對此堅決反對、絕不接受。

聲明稱，「黃岩島是中國固有領土。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權」。中國持續、和平、有效地對黃岩島行使主權和管轄權。菲律賓的領土範圍已由一系列國際條約所確定，黃岩島從來不在其中。菲律賓對中國黃岩島提出非法領土要求沒有任何國際法依據。

聲明表示，菲律賓單方面提起「南海仲裁案」，違反「約定必須遵守」「禁止反言」等國際法基本原則，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反中菲雙邊協議和《南海各方行為宣言》。所謂「裁決」非法、無效，沒有拘束力。中方不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

聲明說，菲律賓打著《聯合國海洋法公約》的旗號，出台所謂「海洋區域法」（即「菲律賓海域法」），將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，並妄圖以國內立法形式固化「非法」的「南海仲裁案裁決」，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，是非法的、無效的。中國對黃岩島和南沙群島的領土主權和海洋權益在任何情況下不受所謂「海洋區域法」的影響。

聲明指，一段時間以來，菲律賓頻繁在黃岩島海域挑釁滋事並進行煽宣炒作，侵犯中國領土主權和海洋權益，推高海上緊張局勢，破壞南海和平穩定。中方要求菲方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不得在黃岩島採取任何侵權挑釁行動，否則中方都將予以堅決應對。