不只卡地亞項鍊...網搶智能環、黑框鏡「智性派穿搭」 王虹意外變帶貨王

網友的關注視角從硬核學術成就延伸至王虹的個人日常穿搭，將其低調簡約、質感高級且克制不張揚的風格稱為「智性派穿搭」。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王虹獲菲爾茲獎後爆紅，引發全網追捧與「王的帶貨」現象。

王虹獲菲爾茲獎後爆紅，引發全網追捧與「王的帶貨」現象。 重點二： 卡地亞首飾、Oura Ring、LINDBERG眼鏡等同款單品被熱搜搶購。

卡地亞首飾、Oura Ring、LINDBERG眼鏡等同款單品被熱搜搶購。 重點三：專家稱這是短期流量狂歡，品牌應克制承接避免輿論反噬。

中國數學家王虹榮獲菲爾茲獎後受到全網廣泛關注，隨之引發的「王的帶貨」現象持續刷屏。除了廣西日報為其撰寫的特稿《王的猜想》引發報紙搶購潮，王虹的穿搭與周邊更掀起熱潮，從卡地亞首飾、LINDBERG眼鏡、Oura Ring智能指環等「智性派」單品，到芒果 等廣西特產均掀瘋搶，網友對此紛紛評價「『王的帶貨』也是很猛烈」。

中新周刊報導，隨著話題持續發酵，網友的關注視角從硬核學術成就延伸至王虹的個人日常穿搭，將其低調簡約、質感高級且克制不張揚的風格稱為「智性派穿搭」。在一眾出圈單品中，王虹日常佩戴的卡地亞Clash de Cartier系列首飾關注度極高，官網售價2.4萬元起的項鍊與戒指，部分材質款式已被搶購一空；其疊戴的芬蘭Oura Ring智能指環與常戴的丹麥LINDBERG黑框眼鏡亦備受矚目。

值得注意的是，此次所有品牌與特產走紅均屬網友自發追捧，王虹本人並未進行任何商業帶貨或代言行為。

針對這股消費熱潮，網友們展開了熱烈討論與調侃，「買不到同款大腦，就買同款配飾。」甚至有人買了王虹同款文具，並在獲讚上千的熱門貼文中寫道：「擁有教授同款文具，數學能跟著開智嗎」。

王虹配戴的卡地亞首飾被翻出討論。(卡地亞官網／中新周刊)

王虹配戴的智能指環被翻出討論。(社交網絡／中新周刊)

王虹過去使用的文具被翻出討論。(中新周刊／小紅書)

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅分析指出，王虹破圈本質上是硬核學術實力背書下的「自信神祕」效應。當時正值高考錄取季，社會輿論場對學術成就與未來規畫的討論處於高熱狀態；王虹以卓越成就打破了大眾對年輕學者的刻板印象，其審美符號恰好契合畢業季年輕人對「低調靜奢」風格的追捧，加上社交媒體算法放大，最終形成從高端珠寶到地方農產品的符號化消費鏈條。

不過專家也提醒，這波與智力標籤綁定的「潑天流量」具有不可複製的「野生紅利」屬性，大概率是一場難以持續的短期狂歡。張毅補充表示，王虹作為傳播節點不具備複製性，若未來走向商業化代言，學術公信力與商業號召力之間的張力可能引發更大爭議，過度炒作更易觸發輿論反噬，品牌最明智的策略應是「克制承接」，將短期的流量紅利轉化為產品力的長期價值沉澱。