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香港14.7%地區受3大災侵害 紅會地圖示警：2處高危

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香港紅十字會30日發布「香港災害風險與應對能力地圖2026」研究報告，整體風險最...
香港紅十字會30日發布「香港災害風險與應對能力地圖2026」研究報告，整體風險最高的5個分區均集中於元朗(見圖)及新界北區。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港14.7%地區屬高災害風險，元朗及新界北分區最集中。
  • 重點二：偏遠鄉郊庇護中心覆蓋不足，八鄉往中心距離達3725米。
  • 重點三：逾七成市民未參與防火演習，防災意識與備災能力待提升。

面對全球極端天氣威脅，香港紅十字會30日發布全港性「香港災害風險與應對能力地圖2026」研究報告，指出全港有14.7%地區屬高災害風險，且超過半數地區同時面臨兩種或極高風險災害，整體風險最高的5個分區均集中於元朗及新界北區。研究揭露，現行颱風臨時庇護中心未能有效覆蓋偏遠鄉郊，其中元朗八鄉居民前往庇護中心的距離長達3725米，為全港平均距離的4.2倍。

大公、文匯報報導，研究報告，分析香港三類常見災害，包括颱風、極端酷熱及火災。該項研究採用政府統計處「小規劃統計區(TPU)」系統，將全港畫分為逾200個分區，綜合統計處、天文台及自訂公眾調查等42項指標，就颱風、極端酷熱及火災進行風險評估。

研究發現，災害風險因地區呈現顯著差異。以氣溫為例，新界北部的酷熱風險尤為突出，新田及古洞全年有多達103天屬於「熱日」；而紅磡則為全港「熱夜」最多的地區，全年達54天。若以單項災害評估，大埔林村、紅磡及油麻地分別在颱風、極端酷熱與火災項目中被列為高風險區域。

明報報導，偏遠地區避災資源分配不均成為本次報告焦點。以全港小規畫統計區前往臨時庇護中心平均距離888米為基準，元朗八鄉距離達3725米(4.2倍)，北區沙頭角及船灣距離亦達3113米，約為平均距離的3.5倍。香港近年發出的熱帶氣旋警告信號增多，新界鄉郊受風暴影響甚巨，紅十字會指出，部分偏遠地區庇護中心距離過遠，恐影響居民緊急避難。

在公眾應對能力方面，調查顯示逾七成市民在過去一年內未曾參與任何防火演習，凸顯民間防災意識仍待提升。

香港紅十字會行政總裁林傳芃表示，防災避災工作需跨界別合作，過往「見招拆招」的思維已無法應對多變的災害挑戰，期望各界在規劃新社區初期即將防災備災納入藍圖。 

紅十字會呼籲跨界別合作備災，並建議政府配合北部都會區規畫，在幅員廣闊且村落分散的地區，採取「減少單一規模、增加據點數量」的策略，建置小型而密集的庇護中心。

精華 FAQ

  • 報告指出，全港整體風險最高的5個分區都集中在元朗及新界北區，14.7%地區屬高災害風險，且超過半數地區同時面對兩種或以上高風險災害。

  • 因為部分偏遠地區到臨時庇護中心距離過長，元朗八鄉達3725米、北區沙頭角及船灣約3113米，遠高於全港平均888米，可能影響居民緊急避難。

  • 調查顯示，超過7成市民在過去1年內未參與任何防火演習，反映防災實作經驗不足。紅十字會因此呼籲跨界別合作，並在新社區規劃時及早納入備災。

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