廣西男被當街刺死 27年後抓到兇手「作案時未滿14歲」遭撤案

姜佐育遭刺事發現場。(瀟湘晨報／受訪者供圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣西貴港男子姜佐育1999年遭幾名男青年當街刺死。

廣西貴港男子姜佐育1999年遭幾名男青年當街刺死。 重點二： 哥哥姜佐棉27年追兇後，警方終於通知已抓到4名嫌疑人。

哥哥姜佐棉27年追兇後，警方終於通知已抓到4名嫌疑人。 重點三：因嫌疑人作案時均未滿14歲，警方依法撤銷此案引發爭議。

20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年，盼兇手伏法，感動無數網民。近日，姜佐棉收到貴港警方通知，稱四名嫌疑人已抓獲，因四人犯案時均不滿14周歲，不負刑事責任，決定撤案。此事經披露後引發輿論譁然，怒批又是保護犯罪未成年人的「惡法」，姜家也未等到正義，「追了27年就等來一紙撤案？死者的命不是命？」，「中國的法律正義呢」？

瀟湘晨報報導，1999年7月16日晚8時許，姜佐育在市區原南梧公路培仁中學附近路段，與幾名男青年相遇時被行凶傷害致死，案發後，家裡收到他被廣西大學錄取的通知書。為替弟弟追兇，姜佐棉辭去工作、與70多歲的父親四處尋找線索；警方至少四次發布懸賞通告，懸賞金額從10萬（人民幣，下同）升至50萬元，家屬又自行追加20萬元，但都找不到兇手。姜佐棉妻子不諒解其追兇，還與他離了婚。

2026年1月，警方口頭告知家屬已抓獲四名嫌疑人。2月6日，貴港市公安局表示「案件已偵破，嫌犯已全部歸案」。7月30日，姜佐棉說，他兩天前收到貴港市港北分局下發的撤銷案件告知書。

告知書顯示，警方認為姜佐育被搶劫致死一案已偵破，四名嫌犯均已被抓獲。但經依法調查，四人在1999年實施犯罪時均不滿14周歲。依照1997年修訂的「中華人民共和國刑法」第17條規定，其不負刑事責任，因此決定對該案作撤案處理。

為替弟弟追兇，姜佐棉辭去工作四處尋找線索。(視頻畫面)

姜佐棉表示，他對警方決定撤案的結果難以接受，家屬此前就擔心嫌疑人的年齡問題會妨礙追責，沒想到真是如此。

大批網民在社交平台接力留言問：「正義呢？」「死者的命不是命？」「離譜，為什麼歲數小殺人就可以不犯法？」「笑死，這個時候就法不溯及既往了」，「還到底是不是中國人民共和國的法了？」「這個劇情反轉太意外了，27年尋找是這麼一個結果，真的讓人痛心唏噓啊。」

據律師表示，中國現行刑法規定，已滿16周歲的人犯罪應負刑事責任，而1997年刑法規定不滿14周歲者不負刑事責任。2020年雖通過刑法修正案，將最低刑事責任年齡作了個別下調，規定已滿12周歲不滿14周歲的人犯特定嚴重罪行經最高檢核准可追訴，但根據「從舊兼從輕」原則不適用於1999年的案件。

律師表示，家屬仍可對嫌疑人及其監護人提起民事訴訟，主張死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等民事賠償。