我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加常大排長龍早茶店「海港大酒樓」 為何突然關門？

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

廣西男被當街刺死 27年後抓到兇手「作案時未滿14歲」遭撤案

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
姜佐育遭刺事發現場。(瀟湘晨報／受訪者供圖)
姜佐育遭刺事發現場。(瀟湘晨報／受訪者供圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣西貴港男子姜佐育1999年遭幾名男青年當街刺死。
  • 重點二：哥哥姜佐棉27年追兇後，警方終於通知已抓到4名嫌疑人。
  • 重點三：因嫌疑人作案時均未滿14歲，警方依法撤銷此案引發爭議。

20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年，盼兇手伏法，感動無數網民。近日，姜佐棉收到貴港警方通知，稱四名嫌疑人已抓獲，因四人犯案時均不滿14周歲，不負刑事責任，決定撤案。此事經披露後引發輿論譁然，怒批又是保護犯罪未成年人的「惡法」，姜家也未等到正義，「追了27年就等來一紙撤案？死者的命不是命？」，「中國的法律正義呢」？

瀟湘晨報報導，1999年7月16日晚8時許，姜佐育在市區原南梧公路培仁中學附近路段，與幾名男青年相遇時被行凶傷害致死，案發後，家裡收到他被廣西大學錄取的通知書。為替弟弟追兇，姜佐棉辭去工作、與70多歲的父親四處尋找線索；警方至少四次發布懸賞通告，懸賞金額從10萬（人民幣，下同）升至50萬元，家屬又自行追加20萬元，但都找不到兇手。姜佐棉妻子不諒解其追兇，還與他離了婚。

2026年1月，警方口頭告知家屬已抓獲四名嫌疑人。2月6日，貴港市公安局表示「案件已偵破，嫌犯已全部歸案」。7月30日，姜佐棉說，他兩天前收到貴港市港北分局下發的撤銷案件告知書。

告知書顯示，警方認為姜佐育被搶劫致死一案已偵破，四名嫌犯均已被抓獲。但經依法調查，四人在1999年實施犯罪時均不滿14周歲。依照1997年修訂的「中華人民共和國刑法」第17條規定，其不負刑事責任，因此決定對該案作撤案處理。

為替弟弟追兇，姜佐棉辭去工作四處尋找線索。(視頻畫面)
為替弟弟追兇，姜佐棉辭去工作四處尋找線索。(視頻畫面)

姜佐棉表示，他對警方決定撤案的結果難以接受，家屬此前就擔心嫌疑人的年齡問題會妨礙追責，沒想到真是如此。

大批網民在社交平台接力留言問：「正義呢？」「死者的命不是命？」「離譜，為什麼歲數小殺人就可以不犯法？」「笑死，這個時候就法不溯及既往了」，「還到底是不是中國人民共和國的法了？」「這個劇情反轉太意外了，27年尋找是這麼一個結果，真的讓人痛心唏噓啊。」

據律師表示，中國現行刑法規定，已滿16周歲的人犯罪應負刑事責任，而1997年刑法規定不滿14周歲者不負刑事責任。2020年雖通過刑法修正案，將最低刑事責任年齡作了個別下調，規定已滿12周歲不滿14周歲的人犯特定嚴重罪行經最高檢核准可追訴，但根據「從舊兼從輕」原則不適用於1999年的案件。

律師表示，家屬仍可對嫌疑人及其監護人提起民事訴訟，主張死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等民事賠償。

精華 FAQ

  • 警方調查後認定，1999年犯案的4名嫌疑人當時都未滿14周歲，依照當時的1997年刑法規定，不滿14歲者不負刑事責任，因此只能撤案，無法以刑責追訴。

  • 姜佐棉為追查兇手辭去工作，與年邁父親四處尋找線索，警方也曾至少4次發布懸賞通告，金額從10萬元升到50萬元，家屬還自掏20萬元，但始終未破案。

  • 律師指出，家屬仍可向嫌疑人及其監護人提起民事訴訟，請求死亡賠償金、喪葬費與精神損害撫慰金等賠償，以尋求後續的民事救濟。

上一則

中國首次發布「鷹擊-20」飛彈 強化遠端反艦打擊能力

延伸閱讀

兒在喬州校園濫殺釀4死9傷 送槍父判刑15年

兒在喬州校園濫殺釀4死9傷 送槍父判刑15年
山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶

山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶
知名歌手D4vd涉殺肢解14歲少女 屍體照曝光

知名歌手D4vd涉殺肢解14歲少女 屍體照曝光
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝
川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家