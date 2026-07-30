大摩前主席：香港已非昔日香港 韌性更多是「中國製造」
摩根士丹利前亞洲區主席羅奇再度評論香港，認為香港雖憑藉中國企業赴港上市重返全球IPO市場前列，但其韌性更多是「中國製造」，而非「香港製造」。他指出，香港本質已發生根本改變，現階段對香港韌性下定論仍言之過早。
2024年，羅奇曾撰文表示，香港因政治因素、中國因素及中美關係等影響「已經玩完」。隔年6月，他修正論述，表示中美衝突愈演愈烈，香港並非像預期和所寫的那樣從中遭受重創，反而可能受益。
羅奇27日再刊文〈Yes, the Hong Kong of old is over〉評論香港現況。文中直言，香港的普通話名稱「Xianggang」，彰顯香港殖民前歷史的名稱，似乎比源自粵語發音的「Hong Kong」更貼切。
針對2025年香港IPO市場重返全球第一，羅奇指出，這主要是由寧德時代、立訊精密等中國大陸企業上市所帶動，如今的香港，與其說是蓬勃發展的全球IPO市場，不如說是中國企業上市的重要平台。
文中也引述多項研究指出，自2020年以來，中高階專業人才等大量外籍人士持續流出；與此同時，大批來自中國大陸的工作人口湧入香港。綜合以上種種，代表香港的本質已經發生根本性的改變。
羅奇坦言，香港令人驚豔的外在樣貌依然存在。如今香港展現出的所謂韌性，很大程度上其實是「中國製造」，而不是「香港製造」。面對中國GDP成長放緩，香港近期也推出首個五年計畫，但這類計畫往往承諾過高、成果不足，這也表示在香港真正面臨一次重大下行考驗之前，任何關於香港韌性的結論，都還言之過早。
羅奇在文中表示，自己某種程度已成為這場「香港已完」論戰中的焦點人物，香港及中國官員總是迅速回應其評論。
正如他所預期，香港財政司副司長黃偉綸相隔幾天撰文，不點名羅奇，但指出一些批評者似乎是出於對中國的偏見，而非基於客觀分析，「他們的批評既無證據支持，亦不符事實。相反，投資者和人才則對香港充滿信心，被我們與全球的連繫及國際化特色所吸引。」
香港行政會議成員林健鋒則表示，羅奇無非是將早兩年的觀點重新包裝，重彈「香港已死」老調，並指他偏執於「過去的美好」，卻看不見「現在及未來的機遇」。
他認為香港雖看似恢復活力，但真正支撐其韌性的主要力量來自中國企業與中國因素，而非香港自身制度或經濟動能，因此香港本質已出現根本改變。 因為2025年香港IPO市場回升，主要由寧德時代、立訊精密等中國大陸企業赴港上市帶動，香港更像是中國企業的重要上市平台，而不是獨立擴張的全球金融中心。 香港財政司副司長黃偉綸指批評者可能帶有對中國偏見，認為說法缺乏證據且不符事實；林健鋒則批評羅奇重彈舊調，忽略香港現在與未來的機遇。
精華 FAQ
他認為香港雖看似恢復活力，但真正支撐其韌性的主要力量來自中國企業與中國因素，而非香港自身制度或經濟動能，因此香港本質已出現根本改變。
因為2025年香港IPO市場回升，主要由寧德時代、立訊精密等中國大陸企業赴港上市帶動，香港更像是中國企業的重要上市平台，而不是獨立擴張的全球金融中心。
香港財政司副司長黃偉綸指批評者可能帶有對中國偏見，認為說法缺乏證據且不符事實；林健鋒則批評羅奇重彈舊調，忽略香港現在與未來的機遇。
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