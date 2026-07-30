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中國遊戲市場上半年收入增12% 用戶規模達6.84億

記者謝守真／即時報導
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中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年大陸遊戲市場...
中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年大陸遊戲市場實際銷售收入達人民幣1,884.5億元（下同），年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。圖／取自澎湃新聞

中國音像與數位出版協會遊戲工委30日發布最新產業報告顯示，今年上半年中國遊戲市場實際銷售收入達人民幣1,884.5億元（約263億美元），年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。其中，自研遊戲海外市場實際銷售收入達123.72億美元，年增30.22%，美國、日本南韓為主要海外市場，收入占比合計達53.84%。

南方都市報報導，中國國際數位娛樂產業大會（CDEC）近日在上海舉行，中國音像與數位出版協會第一副理事長、遊戲工委主任委員張毅君30日在會上發布「2026年1-6月中國遊戲產業報告」。報告指出，今年上半年，中國遊戲產業規模增幅明顯，客戶端與出海遊戲表現突出；多地陸續推出與落實遊戲扶持政策，AI技術也向產業鏈全面滲透，在降本增效基礎上重塑研發與玩法體驗。

報告顯示，上半年中國遊戲市場實際銷售收入達1,884.5億元，年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%。其中，自研遊戲中國市場實際銷售收入達1,633.56億元，年增16.31%。報告指出，市場收入成長主要受惠於移動端市場穩定、客戶端遊戲貢獻，以及雙端互通帶來的增量擴張。

從細分市場看，移動遊戲仍占主導地位。報告顯示，上半年移動遊戲實際銷售收入達1,352.1億元，年增7.9%，占中國遊戲市場收入比重71.75%；客戶端遊戲收入占24.03%，網頁遊戲占1.07%。

報告指，移動遊戲收入成長主要來自長青產品穩定營收，以及多款新品上市帶動。其中，在收入排名前100名的移動遊戲產品中，角色扮演類及策略類產品數量占比較高，分別達22%及11%。另從收入貢獻來看，射擊類遊戲收入占比26.23%，多人在線戰術競技類（MOBA）占18.96%，角色扮演類占14.35%。

另，自研遊戲海外市場表現亦有所提升。報告顯示，上半年中國自研遊戲海外市場實際銷售收入達123.72億美元，年增30.22%。其中，自研移動遊戲海外收入主要來自美國、日本及南韓市場，占比分別為32.31%、14.05%及7.48%，合計占53.84%。

在海外市場收入前100名的自研移動遊戲中，策略類產品收入占比46.91%，排名第一；合成類產品占16.22%，年增9.74%，角色扮演類及射擊類分別占9.62%及8.31%。

此外，報告還顯示，上半年中國電子競技遊戲市場實際銷售收入896.16億元，年增11.12%；休閒移動遊戲市場收入182.05億元，年增10.74%；小程序移動遊戲市場收入316.57億元，年增36.01%。其中，二次元移動遊戲市場實際銷售收入132.69億元，年減8.97%。

精華 FAQ

  • 上半年中國遊戲市場實際銷售收入達1,884.5億元，年增12.17%；遊戲用戶規模達6.84億，年增0.82%，顯示市場仍維持擴張，且收入增速明顯快於用戶增長。

  • 上半年中國自研遊戲海外市場實際銷售收入達123.72億美元，年增30.22%。主要海外市場為美國、日本及南韓，收入占比分別為32.31%、14.05%及7.48%，合計達53.84%。

  • 報告指出，成長主要來自移動端市場穩定、客戶端遊戲貢獻與雙端互通增量；同時，多地扶持政策落地，加上AI技術滲透研發與玩法，也為產業降本增效並帶來新動能。

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