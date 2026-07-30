美禁進口中國人型機器人等 中商務部：若一意孤行將反制

6月12日，在北京人形機器人創新中心具身智慧機器人資料與訓練基地，工作人員對機器人在生活場景中的動作進行資料擷取。新華社

美國政府28日宣布，禁止進口新款中國人型機械人及電力逆變器等，以防範人工智能（AI）供應鏈 面臨的國家安全風險，並推動關鍵產業回流。中國商務部 30日回應，美方做法損人不利己，是典型的市場扭曲和單邊欺凌行為。中方敦促美方立即撤銷相關措施，停止錯誤做法。若美方一意孤行，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。

中國外交部發言人毛寧29日下午曾就此事回應稱，保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

另據中國商務部官網30日就此事「發言人答記者問」稱，注意到有關情況，並指美國聯邦通訊委員會（FCC）的相關措施，表面上打著「非歧視」的旗號，實質上歧視性對待和打壓中國企業和產品。「這已不是美國聯邦通訊委員會第一次採取類似措施，此前已多次對其他中國商品實施限制」。

該部發言人指，一段時間以來，美國聯邦通訊委員會無視中方反覆交涉和克制態度，持續推出、不斷升級限制措施，嚴重損害中方正當貿易利益，嚴重破壞中美經貿穩定局面，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

發言人稱，機器人、電力逆變器均是正常的國際商品，包括美國在內的各方都從貿易中獲益，美方泛化國家安全概念，不顧中美兩國業界強烈呼聲，動用行政力量，人為干擾企業間正常商業交易和貿易往來，持續推進「脫鉤斷鏈」，這種做法損人不利己，是典型的市場扭曲和單邊欺凌行為。「中方敦促美方立即撤銷相關措施，停止錯誤做法。若美方一意孤行，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。」