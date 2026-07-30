我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

紐約MTA擬再漲4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

30日上午，世界最大直徑高鐵盾構機——崇太長江隧道「領航號」成功穿越長江水域，實現崇太長江隧道水域段盾構隧道貫通，為中國首次實現高鐵時速350公里「穿江不減速」奠定基礎。

「盾構機」又稱「潛盾機」或隧道鑽掘機，用於地下挖隧道，能同時推進、保護地層，常用於建造地鐵、鐵路和公路隧道；崇太長江隧道是中國國家「兩重」（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）項目「滬渝蓉高鐵滬寧段」的控制性「咽喉工程」，連接上海崇明與江蘇太倉，隧道全長14.25公里。該工程由上海國鐵建管公司建設、中鐵隧道局施工，是中國目前建設標準最高、施工難度最大的高鐵越江隧道工程之一。

崇太長江隧道建成營運後，將結束中國第三大島崇明島「不通高鐵」的現況，從崇明經太倉至上海寶山站，全程僅需17分鐘。

中鐵隧道局崇太長江隧道項目總工程師李斌介紹，高鐵「全速過江」需要滿足3個條件，一是隧道的洞口必須是大直徑，二是隧道筆直，三是隧道結構必須穩定。但要達到以上3個條件施工難度極大，存在很多不可預知的風險。

李斌指，高鐵穿越隧道時，洞口越大，風阻越小，因此設計之初就對針對隧道內徑，研製了應用於橫向施工的「領航號」盾構機，其刀盤直徑15.4公尺，約為5層樓高度；盾構機全長148公尺，總重約4,000噸。此外，要保證隧道筆直，施工時對線型的控制要求非常高，誤差要控制在毫米級，不允許有急彎或者凹凸起伏。

李斌表示，由於河床不斷演變，地層移動可能導致隧道移位，施工時還對隧道外部加固，增加直道的剛性，以抵抗河床的位移變化。

報導提到，該高鐵越江隧道工程，實現了橫向盾構機與豎向掘進機的「交匯對接」，通過無人化智能掘進，15米級的大直徑盾構機獨頭連續掘進11.325公里，完成了一次江底「耐力跑」；另外，「啟明號」豎井掘進機開挖直徑達24公尺，最大開挖深度75公尺，通過搭載多項創新技術，實現日掘4公尺和當月始發、當月完成掘進任務56.08公尺。

下一步，項目團隊將完成2號豎井至1號豎井「最後1.8公里」掘進任務，預計2026年底隧道全部貫通。

精華 FAQ

  • 它成功穿越長江水域，完成崇太長江隧道水域段盾構貫通，成為後續高鐵全速穿江的重要基礎，也代表整體工程向全線貫通又邁進一步。

  • 這條隧道是滬渝蓉高鐵滬寧段的控制性咽喉工程，連接上海崇明與江蘇太倉，全長14.25公里，建成後可讓崇明正式接入高鐵網。

  • 項目團隊下一步將完成最後1.8公里掘進，預計2026年底隧道全部貫通。屆時崇明到上海寶山站僅需17分鐘，並可實現高鐵350公里穿江不減速。

地鐵 高鐵

上一則

解放軍機擾台減半因美中關係改善？中國國防部不鬆口

延伸閱讀

印度東北水力發電工程隧道災變 至少10死17失蹤

印度東北水力發電工程隧道災變 至少10死17失蹤
伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光 藏神秘「鎬山」影像現蹤

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光 藏神秘「鎬山」影像現蹤
環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板
舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年

舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬