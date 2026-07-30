解放軍機擾台減半因美中關係改善？中國國防部不鬆口

中國國防部新聞發言人蔣斌在30日例行記者會上，對於上半年解放軍機擾台架次降至3年來最低，不正面回答是否和美中關係改善有關，僅表示「自有安排」。(中央社)

2026年上半年解放軍 戰鬥機在台灣附近空域的出動架次降至3年來的最低水準，有分析指這和美中關係改善有關。中國國防部 發言人蔣斌今天對此不鬆口，僅表示「自有安排」。

今年上半年，在台灣附近發現的解放軍戰機數量比去年同期減少一半以上，至1334架，是3年來的最低水準。台灣未偵測到解放軍戰機的天數創下新高。解放軍也沒有在台灣周圍進行大規模演習，這是2022年以來的第一次。

今天的中國國防部例行記者會上，被問到解放軍擾台數量減少是否與中美密集的高層交往有關時，蔣彬宣稱：「台灣是中國的一部分，解放軍在相關海空域活動，天經地義，什麼時間、什麼組織都自有安排。」

南華早報日前報導，專家普遍認為，台灣周邊中國軍事活動的減少，主要因中國國家主席習近平 和美國總統川普在北京舉行的峰會，雙方在峰會上都大力宣揚了有關戰略穩定的協議。

報導引述專家看法，表示軍隊反腐對軍方領導層造成影響，同時，解放軍訓練重點的轉變以及削減成本的呼聲也是造成這項改變的原因。軍方減少空中任務但增加對台灣周邊的海警巡邏。