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福建艦彈射「空警-600」曝光 試飛員揭「有戰友犧牲」

記者賴錦宏／即時報導
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隨着中共福建艦電磁彈射時代到來，「空警-600」艦載預警機試飛任務接踵而至。圖／...
隨着中共福建艦電磁彈射時代到來，「空警-600」艦載預警機試飛任務接踵而至。圖／截自央視新聞

7月30日，央視播出中共解放軍《制勝》主題片，首次公開中國首艘電磁彈射型航艦福建艦，成功彈射「空警-600」艦載固定翼艦載預警機的試飛畫面及細節。影片透露，試飛員有人在試飛中身亡。

據央視新聞，試飛員楊勇曾遭遇萬米高空座艙失密重大險情，機艙持續漏氣，極易造成缺氧昏迷。當時下方有民航航路，無法立即下降，他強忍身體不適，堅守既定高度13分鐘，帶著完整試驗數據安全返航。

在艦載機飛行訓練短短20餘天，楊勇「先後親歷戰友重傷、犧牲」，部隊沒有1人退縮，隨着福建艦電磁彈射時代到來，空警-600艦載預警機試飛任務接踵而至。

艦載機試飛，往往意味著面對一片空白。楊勇介紹，「空警-600」艦載預警機的操控，不能完全照搬以往飛戰鬥機的經驗，他們在模擬器上進行大量訓練，一邊改進問題，一邊繼續推進試驗工作。

預警機的彈射速度，在短短幾秒從0衝至數百公里。彈射起飛後，飛行員要立即接桿操控飛機。比起飛更難的，是精準著艦，預警機風阻極大，氣流亂就會飄擺。沒有任何成熟經驗可供借鑑，楊勇和戰友反覆打磨，將彈射起飛後接桿操控時長壓縮至零點幾秒，逐一攻克海上彈射著艦多項試飛難題。2025年，中共海軍三型艦載機在福建艦完成彈射起飛和著艦訓練。

報導宣稱，從2012年11月23日遼寧艦「殲-15」驚天一落，距航母甲板邊緣不足5米剎停，到福建艦三型艦載機，完成彈射、著艦全流程試驗，中國航母戰鬥力實現跨越式升級。

央視播出影片「制勝」，中共空軍試飛員楊勇講述空警-600的試飛細節。圖／截自央視...
央視播出影片「制勝」，中共空軍試飛員楊勇講述空警-600的試飛細節。圖／截自央視新聞

精華 FAQ

  • 報導首次公開福建艦成功彈射空警-600艦載預警機的試飛畫面與細節，顯示中國首艘電磁彈射型航艦的艦載機測試進入新階段。

  • 楊勇曾在萬米高空遭遇座艙失密，機艙持續漏氣，存在缺氧昏迷風險；當時下方有民航航路，他只能維持高度13分鐘後安全返航。

  • 報導稱，福建艦上的三型艦載機已完成彈射起飛與著艦訓練，從遼寧艦時期的滑躍起降，進一步邁向電磁彈射全流程作戰能力。

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