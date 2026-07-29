上海交大、復旦都入列…美擴大科研管制 中：堅決反對

美國國防部近日公布「1286清單」，將部分中國科研機構列入名單。中國商務部29日表示，中方「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化。(美聯社)

美中科技競爭再升溫。美國國防部近日公布最新「從事問題活動的外國科研機構清單」（1286清單），將包括中國在內的部分外國科研機構列入名單。對此，中國商務部 29日表示，中方對此「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化，並敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，為正常科技交流合作提供公平、公正、非歧視待遇。

中國商務部網站29日發出「發言人就美國防部將部分中國科研機構列入制裁清單事答記者問」。發言人表示，中方注意到這一情況。中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人批評，美方不斷泛化國家安全概念，人為設置歧視性壁壘，將科研合作政治化、武器化、工具化，阻礙中美科研領域交流合作，這與全球科技創新合作大勢背道而馳。

發言人並指，中方敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，儘快糾正錯誤做法，為中國科研機構提供公平、公正、非歧視待遇。中方將採取必要措施，維護中方科研機構的正當合法權益，為正常科技交流合作保駕護航。

美國政府近來持續收緊與中國的科研合作限制。美國之音近日報導，美國國防部近日公布最新《國防授權法》第1286條更新名單，將來自中國、俄羅斯和伊朗的130家高等院校及科研機構，認定為從事「問題活動」的外國機構。其中包含88家中國機構，復旦大學、上海交通大學等多所大學首次入列。

根據國防部最新合規規定，自2026財年起，國防部將禁止使用聯邦資金支持與名單內機構開展的基礎研究合作，也不得資助使用這些機構設備進行的科研項目，涵蓋科學研究計畫、商業合約、政府撥款等多種形式。

美國國防部技術長邁克爾（Emil Michael）表示，相關措施旨在保護納稅人資助的研究成果，維護美國科學事業完整性與國家安全。美方並要求科研人員揭露與名單機構的合作關係，未依規定申報者可能承擔法律責任。

據了解，過去美國的科研管制，主要集中於與中國軍方聯繫密切的高校，但此次更新將更多傳統民用與綜合性研究型大學納入，包括山東大學、重慶理工大學、杭州電子科技大學及瀋陽航空航天大學等。

同時，美國國會近年也持續推動對聯邦科研資金的嚴格監管，眾議院中國問題特設委員會主席穆理納（John Moolenaar）強調，中國長期利用外國學術資源加速本國科技與軍事發展，委員會先前發布的調查報告顯示，過往曾有數百項獲得五角大廈資助的計畫涉及中國相關實體。