我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵箱發現烘乾紙先別丟 可防這昆蟲進入

聯準會利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

上海交大、復旦都入列…美擴大科研管制 中：堅決反對

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部近日公布「1286清單」，將部分中國科研機構列入名單。中國商務部29日...
美國國防部近日公布「1286清單」，將部分中國科研機構列入名單。中國商務部29日表示，中方「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化。(美聯社)

美中科技競爭再升溫。美國國防部近日公布最新「從事問題活動的外國科研機構清單」（1286清單），將包括中國在內的部分外國科研機構列入名單。對此，中國商務部29日表示，中方對此「強烈不滿、堅決反對」，批評美方將科研合作政治化、武器化，並敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，為正常科技交流合作提供公平、公正、非歧視待遇。

中國商務部網站29日發出「發言人就美國防部將部分中國科研機構列入制裁清單事答記者問」。發言人表示，中方注意到這一情況。中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人批評，美方不斷泛化國家安全概念，人為設置歧視性壁壘，將科研合作政治化、武器化、工具化，阻礙中美科研領域交流合作，這與全球科技創新合作大勢背道而馳。

發言人並指，中方敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，儘快糾正錯誤做法，為中國科研機構提供公平、公正、非歧視待遇。中方將採取必要措施，維護中方科研機構的正當合法權益，為正常科技交流合作保駕護航。

美國政府近來持續收緊與中國的科研合作限制。美國之音近日報導，美國國防部近日公布最新《國防授權法》第1286條更新名單，將來自中國、俄羅斯和伊朗的130家高等院校及科研機構，認定為從事「問題活動」的外國機構。其中包含88家中國機構，復旦大學、上海交通大學等多所大學首次入列。

根據國防部最新合規規定，自2026財年起，國防部將禁止使用聯邦資金支持與名單內機構開展的基礎研究合作，也不得資助使用這些機構設備進行的科研項目，涵蓋科學研究計畫、商業合約、政府撥款等多種形式。

美國國防部技術長邁克爾（Emil Michael）表示，相關措施旨在保護納稅人資助的研究成果，維護美國科學事業完整性與國家安全。美方並要求科研人員揭露與名單機構的合作關係，未依規定申報者可能承擔法律責任。

據了解，過去美國的科研管制，主要集中於與中國軍方聯繫密切的高校，但此次更新將更多傳統民用與綜合性研究型大學納入，包括山東大學、重慶理工大學、杭州電子科技大學及瀋陽航空航天大學等。

同時，美國國會近年也持續推動對聯邦科研資金的嚴格監管，眾議院中國問題特設委員會主席穆理納（John Moolenaar）強調，中國長期利用外國學術資源加速本國科技與軍事發展，委員會先前發布的調查報告顯示，過往曾有數百項獲得五角大廈資助的計畫涉及中國相關實體。

精華 FAQ

  • 此次更新的1286清單共納入來自中國、俄羅斯和伊朗的130家高等院校及科研機構，其中中國機構占88家，範圍明顯擴大。

  • 中方認為美方泛化國家安全概念，將正常科研合作政治化、武器化與工具化，破壞中美科技交流，並要求美方停止無端抹黑。

  • 自2026財年起，美國國防部將禁止聯邦資金支持與名單內機構的基礎研究合作，也限制使用其設備的項目，並要求研究人員揭露相關合作關係。

商務部

上一則

四川30日起暴雨 中國水利部啟動防洪預警

下一則

中國對台灰色地帶脅迫加劇 學者：美應改採「結構性模糊」

延伸閱讀

貝森特控中竊AI模型揚言制裁 北京批「典型AI霸權主義」

貝森特控中竊AI模型揚言制裁 北京批「典型AI霸權主義」
川普新規限縮科研補助 學界憂終結美國科學主導地位

川普新規限縮科研補助 學界憂終結美國科學主導地位
將14家歐盟實體列出口管制名單 中：不針對特定國家

將14家歐盟實體列出口管制名單 中：不針對特定國家
遭美301新關稅加徵12.5% 北京：保留採取必要措施權利

遭美301新關稅加徵12.5% 北京：保留採取必要措施權利

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」