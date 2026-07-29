澳洲智庫：中國對太平洋地區貸款持續減少

澳洲 媒體報導，中國對太平洋地區的貸款 持續減少；澳洲政府透過援助和貸款投入數十億澳幣，成為太平洋地區的主導貸款國和基礎建設投資者。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲外交政策智庫羅伊研究院（Lowy Institute）最新版的「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）顯示，澳洲為太平洋地區最大援助捐助國，2024年提供太平洋地區援助金額占全年區域融資總額的37%。

澳洲援助金額所占比率遠高於其他國家，紐西蘭 為11%，美國為8%，中國為6%，日本為3%。

這份報告的主要作者杜克（Riley Duke）表示，最新數據顯示中國對太平洋地區的貸款持續減少，呈現顯著轉變。

「歷史上，這一地區長期由中國主導。」他說：「北京透過大型貸款融資基礎設施交易，建立了大量關係和影響力。」

報告指出，澳洲大部分新的基礎建設資金透過澳洲太平洋基礎建設融資機制（AIFFP）轉入。AIFFP自2019年成立以來，已承諾超過10億澳幣（約7億美元）的貸款及超過8.5億澳幣的補助。

此外，自2021年以來，澳洲政府簽署34.4億澳幣新貸款協議。結束中國長期以來作為太平洋地區最大貸款方的地位。

報告指出，少數太平洋國家，特別是東加王國（Tonga），一直難以應對中國貸款的財務影響，這議題多年來引發政治爭議。

杜克說：「所以，澳洲似乎在這個領域取代了中國，這一點很重要。」