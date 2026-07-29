澳洲智庫：中國對太平洋地區貸款持續減少
澳洲媒體報導，中國對太平洋地區的貸款持續減少；澳洲政府透過援助和貸款投入數十億澳幣，成為太平洋地區的主導貸款國和基礎建設投資者。
澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲外交政策智庫羅伊研究院（Lowy Institute）最新版的「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）顯示，澳洲為太平洋地區最大援助捐助國，2024年提供太平洋地區援助金額占全年區域融資總額的37%。
澳洲援助金額所占比率遠高於其他國家，紐西蘭為11%，美國為8%，中國為6%，日本為3%。
這份報告的主要作者杜克（Riley Duke）表示，最新數據顯示中國對太平洋地區的貸款持續減少，呈現顯著轉變。
「歷史上，這一地區長期由中國主導。」他說：「北京透過大型貸款融資基礎設施交易，建立了大量關係和影響力。」
報告指出，澳洲大部分新的基礎建設資金透過澳洲太平洋基礎建設融資機制（AIFFP）轉入。AIFFP自2019年成立以來，已承諾超過10億澳幣（約7億美元）的貸款及超過8.5億澳幣的補助。
此外，自2021年以來，澳洲政府簽署34.4億澳幣新貸款協議。結束中國長期以來作為太平洋地區最大貸款方的地位。
報告指出，少數太平洋國家，特別是東加王國（Tonga），一直難以應對中國貸款的財務影響，這議題多年來引發政治爭議。
杜克說：「所以，澳洲似乎在這個領域取代了中國，這一點很重要。」
羅伊研究院的「太平洋援助地圖」顯示，中國對太平洋地區的貸款持續減少，和過去以大型基建貸款擴張影響力的模式相比，出現明顯轉變。 報告指出，澳洲2024年提供的援助金額占太平洋地區全年區域融資總額的37%，高於紐西蘭的11%、美國的8%、中國的6%與日本的3%。 澳洲主要透過澳洲太平洋基礎建設融資機制AIFFP，以及自2021年以來簽署的34.4億澳幣新貸款協議，持續投入基建與援助資金，進一步取代中國的角色。
精華 FAQ
羅伊研究院的「太平洋援助地圖」顯示，中國對太平洋地區的貸款持續減少，和過去以大型基建貸款擴張影響力的模式相比，出現明顯轉變。
報告指出，澳洲2024年提供的援助金額占太平洋地區全年區域融資總額的37%，高於紐西蘭的11%、美國的8%、中國的6%與日本的3%。
澳洲主要透過澳洲太平洋基礎建設融資機制AIFFP，以及自2021年以來簽署的34.4億澳幣新貸款協議，持續投入基建與援助資金，進一步取代中國的角色。
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