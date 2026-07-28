我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人進入美國

吃對才有效 營養師教一眼判斷抗發炎食物

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

35歲數學家王虹獲菲爾茲獎後，因精品穿搭掀起爭議，同時北大公開她赴法留學推薦信，讓外界再度關注其成長與學術歷程。

35歲中國數學家王虹日前奪下有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，不僅寫下中國籍數學家首度獲獎紀錄，也成為史上第三位女性得主。不過，比起她攻克百年數學難題的學術成就，領獎當天一身精品穿搭卻意外掀起熱議，有人認為學者不必刻意維持「清苦形象」，也有人質疑過於高調；另一方面，她當年赴法留學的推薦信近日首度曝光，再度引發外界對其求學歷程的關注。

王虹23日在美國費城舉行的2026年國際數學家大會領取菲爾茲獎時，身穿Alexander McQueen黑色西裝外套，頸間佩戴卡地亞（Cartier）Clash de Cartier系列小號項鍊，市價約3.8萬元人民幣（約5600美元），手上則戴有同系列玫瑰金戒指，售價約2.2萬元，另外還配戴一枚Oura智慧健康戒指。整體造型簡約卻不失質感，迅速成為社群平台熱議焦點，其中卡地亞同系列飾品更傳出線上、線下同步售罄，不少網友稱讚她展現「高知感穿搭」，認為幾何線條設計與她研究拓撲、幾何分析的專業形象相互呼應，也讓外界看見數學家不同於傳統印象的一面。

不過，這身總價超過6萬元（約8900美元）穿搭，也引發兩極討論。部分網友認為，學者佩戴高價精品珠寶，與外界對科研工作者樸素、低調的既定印象有所落差，甚至質疑「不夠樸素」，擔心社會焦點從學術成就轉向品牌與穿搭，模糊菲爾茲獎本身的意義。

王虹平日的穿搭被網友起底品牌和價格。(取材自微博)
王虹平日的穿搭被網友起底品牌和價格。(取材自微博)

但支持者則認為，王虹現為法國高等科學研究所（IHES）終身教授，同時兼任紐約大學教授，以其職位與薪資水準，購買品質良好的珠寶首飾屬正常個人消費，不應以品牌價格評價一名科學家的專業。更有人認為，她打破社會對數學家必須「不修邊幅」或「清苦度日」的刻板印象，真正值得關注的仍是她的學術成就。

就在穿搭話題持續發酵之際，王虹另一段求學往事也登上熱搜。近日，北京大學首度公開她赴法留學時的推薦信背景，證實推薦信出自她大一就讀北京大學地球與太空科學學院期間的班主任雷軍之手。

根據北京大學公布資料，王虹2007年16歲考入北大地球物理專業，入學後便表達轉入數學科學學院的意願。在校方協調下，她同步修習高等代數、幾何學及數學分析等數學系核心課程，一年後順利轉系。本科畢業前，大一班主任雷軍更替她撰寫赴法留學推薦信。雷軍透露，王虹母親曾說女兒自小便十分著迷數學，家中一度把數學書收起來，希望她能均衡發展；王虹完成法國碩士學位後，也曾返校探望雷軍，並告知將赴美攻讀博士。

精華 FAQ

  • 她獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，成為首位獲此殊榮的中國籍數學家，也是史上第三位女性得主，因此引發高度關注。

  • 她身穿黑色西裝外套，搭配卡地亞項鍊與戒指，整體總價超過6萬元，因而被部分網友認為過於高調；但也有人肯定她展現專業與質感。

  • 北大證實她16歲考入地球物理專業後轉向數學，並同步修習多門核心課程；她大一班主任雷軍替她寫赴法留學推薦信，後續也順利赴法、赴美深造。

費城 諾貝爾獎

上一則

圖輯╱逾24萬人罹難…唐山大地震50周年 全城哀悼

下一則

差30歲忘年戀轟動香港 77歲網紅何伯癌逝 對簿公堂風波落幕

延伸閱讀

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
王虹得菲爾茲獎、任法IHES終身教授 馬克宏親自打電話祝賀

王虹得菲爾茲獎、任法IHES終身教授 馬克宏親自打電話祝賀
NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一
王虹、鄧煜獲數學諾貝爾獎 中國領導人祝賀靜悄悄

王虹、鄧煜獲數學諾貝爾獎 中國領導人祝賀靜悄悄

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30

超人氣

更多 >
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
美國會鷹派代表團隔7年訪中吃閉門羹 科技巨頭集體拒見

美國會鷹派代表團隔7年訪中吃閉門羹 科技巨頭集體拒見
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後