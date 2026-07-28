圖輯╱逾24萬人罹難…唐山大地震50周年 全城哀悼

7月27日，市民來到唐山地震遺址紀念公園哀悼地震遇難者（無人機照片）。（新華社）

7月28日是唐山大地震 50周年。這一天，唐山全城哀悼。

在唐山地震遺址紀念公園內，唐山大地震罹難者紀念牆上鐫刻著罹難的逾24萬同胞的姓名，牆高7.28米，代表7月28日，牆體距水面19.76米，代表1976年。連日來，在紀念牆下，鮮花簇簇、輓聯輕垂，市民或佇立凝望或俯身默哀，追思半個世紀前逝去的生命。

市民28日來到唐山地震遺址紀念公園哀悼地震遇難者。（新華社）

7月28日，市民在紀念牆前向罹難親屬鞠躬。（新華社）

7月28日，市民在紀念牆前祭奠遇難的親人。（新華社）

7月28日，市民將鮮花貼在遇難親人的名字附近，表達哀思。（新華社）

7月28日，市民在紀念牆前祭奠遇難的親人。（新華社）

7月28日，市民來到唐山地震遺址紀念公園，祭奠地震罹難者。（新華社）

7月27日，市民來到唐山地震遺址紀念公園哀悼地震遇難者（無人機照片）。（新華社）

7月27日，市民來到唐山地震遺址紀念公園哀悼地震遇難者（無人機照片）。（新華社）

7月28日，市民來到唐山地震遺址紀念公園，祭奠地震罹難者。（新華社）

7月28日，市民擦拭紀念牆上罹難親屬的名字，表達哀思。（新華社）

7月28日，市民手捧鮮花前往唐山大地震罹難者紀念牆祭奠。（新華社）

7月28日，市民來到唐山地震遺址紀念公園哀悼地震遇難者。（新華社）

7月28日，市民將鮮花貼在遇難親人的名字附近，表達哀思。（新華社）

7月28日，市民在地震紀念牆前祭奠遇難的親人。（新華社）