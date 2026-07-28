圖輯╱逾24萬人罹難…唐山大地震50周年 全城哀悼
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7月28日是唐山大地震50周年。這一天，唐山全城哀悼。
在唐山地震遺址紀念公園內，唐山大地震罹難者紀念牆上鐫刻著罹難的逾24萬同胞的姓名，牆高7.28米，代表7月28日，牆體距水面19.76米，代表1976年。連日來，在紀念牆下，鮮花簇簇、輓聯輕垂，市民或佇立凝望或俯身默哀，追思半個世紀前逝去的生命。
最重要的場景是在唐山地震遺址紀念公園內的罹難者紀念牆前，市民以鮮花、輓聯與默哀方式表達追思，整座城市也在這一天共同致哀。 紀念牆上鐫刻著逾24萬名罹難同胞的姓名，牆高7.28米象徵7月28日，牆體距水面19.76米則代表1976年，設計具有強烈紀念意義。 連日來，民眾在紀念牆下佇立凝望、俯身默哀，並以鮮花與輓聯寄託哀思，藉由莊重儀式回望半個世紀前在地震中逝去的生命。
精華 FAQ
最重要的場景是在唐山地震遺址紀念公園內的罹難者紀念牆前，市民以鮮花、輓聯與默哀方式表達追思，整座城市也在這一天共同致哀。
紀念牆上鐫刻著逾24萬名罹難同胞的姓名，牆高7.28米象徵7月28日，牆體距水面19.76米則代表1976年，設計具有強烈紀念意義。
連日來，民眾在紀念牆下佇立凝望、俯身默哀，並以鮮花與輓聯寄託哀思，藉由莊重儀式回望半個世紀前在地震中逝去的生命。
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