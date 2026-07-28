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唐山地震50年 李強「受習近平委託」慰問：提升防災能力

記者陳宥菘／即時報導
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7月28日，受習近平總書記委託，在唐山抗震救災和新唐山建設50年之際，中共中央政...
7月28日，受習近平總書記委託，在唐山抗震救災和新唐山建設50年之際，中共中央政治局常委、國務院總理李強到河北省唐山市調研慰問。這是李強來到唐山地震遺址紀念公園，以黨中央、國務院名義向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃。（新華社）

整整50年前，1976年7月28日凌晨3時42分，中國河北省唐山市發生7.8級地震，造成24萬人遇難、16萬人重傷。中共政治局常委、中國國務院總理李強今天受中共總書記習近平委託前往唐山調研慰問。他強調，要樹牢底線思維、極限思維，不斷完善監測預警、應急處置、搶險救援、災後重建等機制，持續提升防災減災救災能力。

過去唐山大地震逢「十」紀念日，中國最高領導人會前往唐山獻花致意。2016年7月28日，習近平曾親赴唐山地震遺址公園，向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並向紀念牆三鞠躬。據新華社報導，五十週年之日，則由李強「受習近平委託」前往致意。習近平當天上午則在北京會見對中國進行國是訪問的斯洛伐克總統佩拉格利尼。

據報導，李強28日首先到唐山地震遺址公園，以中共中央、國務院名義向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並向紀念牆三鞠躬。隨後，他前往唐山市截癱療養院，聽取療養院近年發展情況彙報，看望慰問地震截癱傷員。

李強還前往安能集團第一工程局唐山分公司有關救援基地，瞭解基地承擔救援任務、未來發展規劃等情況，察看各類裝備，與救援人員交流。李強指出，「防災減災救災工作關係人民安危和國家安全」，並強調當前正處在「七下八上」防汛關鍵期，要全面壓實責任，強化監測預警，備足物資裝備，在災害來臨時第一時間響應、科學有序應對。

報導表示，李強在調研時強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於做好防災減災救災工作和弘揚偉大抗震救災精神的重要指示，堅持人民至上、生命至上，樹牢底線思維、極限思維，不斷完善監測預警、應急處置、搶險救援、災後重建等機制，持續提升防災減災救災能力，切實保障人民群眾生命財產安全。

精華 FAQ

  • 依新華社報導，這次是中共政治局常委、國務院總理李強受習近平委託前往唐山，代表中央向罹難同胞和抗震救災英雄致意，並進行調研與慰問。

  • 李強先到唐山地震遺址公園敬獻花籃、向紀念牆三鞠躬，之後探視唐山市截癱療養院的地震傷員，並前往救援基地了解裝備、任務與未來規劃。

  • 報導顯示，官方希望透過紀念地震50週年強化防災意識，要求完善監測預警、應急處置、搶險救援與災後重建機制，並在防汛期加強責任落實。

習近平 李強 地震

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