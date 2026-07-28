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包裹搭地鐵…京東首創「無人車+地鐵」物流模式

記者陳湘瑾／即時報導
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京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式。圖／取自微信
京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式。圖／取自微信

京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式，利用無人車接駁地鐵運送包裹，串聯倉庫、地鐵站與分揀中心，省去貨車轉運與多次裝卸流程，並利用地鐵離峰運力提升配送效率。

據「京東物流黑板報」微信公眾號，在深圳坪山區，打包封裝的包裹先由無人車從倉庫運送到地鐵站，由站務人員將貨箱搬進車廂，地鐵抵達寶安區後，另一台無人車已在出站口等候，裝上貨箱直送分揀中心，無人車集貨、地鐵跨區、無人車接駁，三段連成完整直運鏈路。

該模式省去中間貨車中轉、多次裝卸的環節，將受路況干擾較大的地面運輸替換為準點穩定的地下軌道交通，充分利用地鐵離峰時段運能，不影響市民日常外出，以此保障快件配送效率。

過去，同城跨區快件需夜間貨車轉運，大多要到隔日才能進入分揀派送環節；如今包裹可以在白天搭乘地鐵，當天就能分揀配送至各營業據點，用戶提前半天就可收貨。數據顯示，新模式運輸成本降低約60%，運力利用率提升10%。

京東積極佈局無人物流領域。截至目前，已在深圳部署近百台無人車，涵蓋22個包裹網點，累計開通121條夜間配送路線。京東物流「獨狼」無人車已迭代至第六代Plus版本，預計今年交貨數千台。未來5年還將採購100萬台無人車、10萬架無人機和300萬台機器人。

精華 FAQ

  • 京東把無人車與地鐵串成一條運輸鏈路，先由無人車把包裹送到地鐵站，再由地鐵跨區運送，最後再由無人車接駁到分揀中心。

  • 在深圳坪山區，包裹先由無人車從倉庫送至地鐵站，站務人員搬入車廂，抵達寶安區後再由另一台無人車接走，直送分揀中心完成轉運。

  • 新模式省去貨車中轉與多次裝卸，運輸成本降低約60%，運力利用率提升10%；目前京東已在深圳部署近百台無人車，並持續擴大無人物流規模。

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