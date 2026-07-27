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美FBI局長訪問北京：推進禁止芬太尼

中央社北京27日
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美國聯邦調查局局長巴特爾（左）24日與中國國務委員兼公安部長王小洪（右）會面。(...
美國聯邦調查局局長巴特爾（左）24日與中國國務委員兼公安部長王小洪（右）會面。(新華社)

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾日前訪問中國，繼續推進切斷芬太尼前體化學品流通管道等工作。他並表示，這是FBI首次有局長與中國國務委員會面，彰顯了雙方發展關係的決心。

巴特爾（Kash Patel）24日在社群平台X上發文表示，再次來到北京，繼續推進切斷芬太尼前體化學品流通渠道、擴大打擊詐騙園區、打擊對兒童的暴力犯罪，以及推進已見成效的罪犯追逃專案組工作方面的聯合行動。

美國駐中國大使館今天晚間在微信公眾號上發布相關內容以及一段巴特爾訪問中國的影片。

巴特爾說，能有這些歷史性的成果，是因為他與中國公安部副部長徐大彤進行了直接對接。

巴特爾24日並與中國國務委員兼公安部長王小洪會面。他說，「這樣的會面是聯邦調查局有史以來的首次，彰顯了雙方發展這一關係的決心」。

他說，在美國總統川普的領導下，「美國的國家安全團隊有能力直接與我們的對口部門展開交往，從而取得前所未有的執法成效——我們拯救生命，保護兒童，取締詐騙中心，並將逃犯繩之以法」。

新華社26日報導，王小洪會見巴特爾時表示，希望雙方落實好兩國元首重要共識，在相互尊重基礎上開展更多建設性對話，深化禁毒、打擊電信網路詐騙和兒童色情犯罪、反洗錢、追逃等領域務實合作，努力取得更多可視化成果，助力構建中美建設性戰略穩定關係，更好造福兩國人民。

精華 FAQ

  • 他表示此行是為了持續推進切斷芬太尼前體化學品流通管道，並同步加強打擊詐騙園區、兒童暴力犯罪，以及推動罪犯追逃專案組等聯合行動。

  • 巴特爾先與中國公安部副部長徐大彤直接對接，之後又與國務委員兼公安部長王小洪會面；他並稱，這是FBI局長首次與中國國務委員會面。

  • 王小洪表示，希望落實兩國元首重要共識，在相互尊重基礎上深化禁毒、電信網路詐騙、兒童色情犯罪、反洗錢與追逃等合作，取得更多可視化成果。

芬太尼 巴特爾

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