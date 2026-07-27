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將14家歐盟實體列出口管制名單 中：不針對特定國家

記者張鈺琪／即時報導
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中國外交部發言人林劍27日主持例行記者會。圖／取自中國外交部官網
中國外交部發言人林劍27日主持例行記者會。圖／取自中國外交部官網

中國商務部日前宣布，將14家歐盟實體列入出口管制管控名單，其中包括波蘭弗羅茨瓦夫理工大學。對於相關措施是否將學術及經貿交流政治化，中國外交部27日表示，中方的有關措施針對的是歐盟列單制裁中國企業的錯誤做法，不針對特定國家。

中國外交部發言人林劍27日主持例行記者會。針對上述問題，林劍回應，「關於出口管制的具體問題，建議向中方的主管部門了解，中方的有關措施針對的是歐盟列單制裁中國企業的錯誤做法，不針對特定國家」。

中國商務部官網24日消息指，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單。

公告指，禁止出口經營者向上述14家實體出口兩用物項，也禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體，正在進行的相關活動應立即停止。特殊情況下確有出口需要者，出口經營者應向中國商務部提出申請。相關措施自公告公布之日起正式實施。

此外，林劍27日也在例行記者會上宣布，全球發展倡議5周年高級別會議將於7月28日在北京舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席高級別會議並致詞。

林劍表示，會議以「全球發展倡議5周年再出發，構建可持續發展的美好未來」為主題。聯合國高級官員、「全球發展倡議之友小組」成員國駐陸使節、聯合國發展系統駐陸機構代表、知名專家學者等中外嘉賓將出席，並圍繞全球發展倡議的落實成效、合作重點及其世界貢獻進行深入交流。

精華 FAQ

  • 中國商務部表示，依據出口管制法等相關法規，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定將14家歐盟實體列入管控名單。

  • 發言人林劍指出，中方措施針對的是歐盟列單制裁中國企業的錯誤做法，不針對特定國家；若要了解出口管制細節，應向主管部門詢問。

  • 公告要求禁止向名單內實體出口兩用物項，也禁止境外組織和個人將中國原產兩用物項轉移或提供給這些實體，相關進行中的活動須立即停止。

歐盟 商務部 波蘭

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