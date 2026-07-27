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遭美301新關稅加徵12.5% 北京：保留採取必要措施權利

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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川普政府日前公布301新關稅，大陸遭加徵額外12.5%關稅，大陸商務部27日晚間...
川普政府日前公布301新關稅，大陸遭加徵額外12.5%關稅，大陸商務部27日晚間表示，中方「繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利」。(美聯社)

川普政府23日以未有效打擊強迫勞動為由，對貿易夥伴課徵301新關稅，中國面臨額外12.5%稅率。中國商務部發言人27日晚間表示，這是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對，並指中方對美第一輪芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效，「繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利」。

美方公布301新關稅措施，外界關注對於中國國家主席習近平9月回訪美國安排的衝擊。而中國商務部罕見未在第一時間回應，終於在27日晚間以發言人名義，就美公布「強迫勞動」301調查最終措施發布「答記者問」。

中國商務部發言人首先稱，「我們注意到有關情況。」中方一貫反對強迫勞動，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。反觀美方，不僅仍未批准加入《1930年強迫勞動公約》，還長期操弄強迫勞動議題，此次又以強迫勞動為由發起301調查並加徵單邊關稅，「是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對」。

該發言人說，中方也注意到，美方多次表示擬通過301關稅替代已被判決失效的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）項下關稅和122進口附加費。

該發言人指出，美方在中美經貿磋商中明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過20%。目前，美方對中國商品的替代加徵關稅為12.5%，中方對美第一輪所謂芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效。我們將繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。

中國商務部發言人表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，徹底取消有關單邊關稅措施。中方願在相互尊重、平等互利的基礎上，繼續與美方對話協商，解決各自關切。希望美方同中方相向而行，共同維護好落實好經貿磋商共識，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單，為中美建設性戰略穩定關係作出更多貢獻。

精華 FAQ

  • 川普政府以未有效打擊強迫勞動為由，對貿易夥伴課徵301新關稅，其中中國面臨額外12.5%稅率，屬於替代性加徵措施的一部分。

  • 中國商務部表示，這是典型單邊主義與保護主義行為，中方堅決反對；並指出既有反制措施仍有效，將持續密切關注並全面評估後續舉措。

  • 外界關注此舉可能衝擊習近平9月回訪美國安排，也為中美經貿談判增添變數；中方同時呼籲美方糾正錯誤，回到相互尊重與平等互利的對話軌道。

關稅 商務部 習近平

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