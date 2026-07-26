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「紅霞」颱風強襲廣東 吊船困工人 逾71萬人撤離

快訊／43歲藝人王凱驚傳暴斃家中 經紀人證實

「紅霞」颱強襲廣東 樹木倒伏、吊船困工人 逾71萬人撤離

記者謝守真／即時報導
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圖為廣東惠州受颱風「紅霞」影響出現暴雨，惠陽區一輛車遭洪水圍困，車內人員受困。警...
圖為廣東惠州受颱風「紅霞」影響出現暴雨，惠陽區一輛車遭洪水圍困，車內人員受困。警方接報後趕赴現場，破窗將受困民眾救出，並協助轉移至安全地帶。圖／取自惠陽公安微博

被中國中央氣象台稱為今年以來登陸中國的最強颱風「紅霞」，26日凌晨登陸廣東後，強風豪雨已造成多地災情傳出。汕尾多處樹木倒伏、道路受阻；東莞則有男子在拆卸帳篷時遭強風吹襲，險被吹飛。此外，當地亦傳出工人因高空吊船遭強風吹離外牆，一度受困半空。面對強颱來襲，廣東累計轉移逾71萬人，多地啟動停課、停工、停運、停業措施。

央視新聞報導，中國中央氣象台指出，由於「紅霞」環流在陸地停留時間較長，降雨影響將持續至28日前後，最遠可波及河南、山東等省分。預計紅霞將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，穿過廣東中部，27日凌晨進入湖南南部，強度逐漸減弱。

中國中央氣象台預估，26日至27日，廣東、福建南部、江西中南部、湖南東部等地部分地區有暴雨到大暴雨，其中廣東中東部、江西南部、湖南東南部局部地區有特大暴雨，部分地區伴有強對流天氣。

此前，界面新聞指出，紅霞26日凌晨3時50分前後在廣東省惠州市惠東縣平海鎮沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級。紅霞是今年登陸廣東的首個颱風，強度超越「梅莎」、「巴威」，成為今年以來登陸中國的最強颱風。

受颱風影響，廣東多地出現強風及暴雨。人民網報導，汕尾市區多處樹木倒伏，交通受阻，消防人員冒雨展開道路清障。東莞則出現多起強風影響事件。長江日報提到，東莞25日陣風達8至10級，兩名男子拆卸移動帳篷時，試圖用身體壓住帳篷，其中一人險些被強風吹起，事故未造成人員傷亡。

此外，香港網路媒體《香港01》指，東莞一處屋苑在颱風期間仍有工人進行高空作業，兩個外牆吊船遭強風吹離牆體，在空中來回擺盪並撞擊建築物，4名工人一度受困半空。另據惠陽公安通報，惠州惠陽區因暴雨出現內澇，一輛車遭洪水浸泡，車內人員受困，警方接報後破窗施救，將受困民眾救出並轉移至安全地帶。

截至26日0時，廣東省累計轉移人員71萬5,351人，包括潮州、汕頭、揭陽、汕尾、河源、梅州、深圳、珠海、江門、廣州、東莞、惠州等12個地市，已採取「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）或部分「五停」措施。

在救災方面，中國國家發改委26日表示，已緊急安排中央預算內投資人民幣1億元，支持廣東做好颱風災害災後應急恢復。

值得注意的是，鄰近讀香港亦受紅霞影響。香港機管局機場服務總監楊達榮稱，香港國際機場26日約350個航班取消。目前紅霞持續深入中國內陸地區，強度逐漸減弱，但後續降雨仍可能引發積澇、山洪及地質災害。

精華 FAQ

  • 紅霞登陸後，廣東多地出現樹木倒伏、道路受阻、車輛遭淹與高空作業受困等情況，汕尾、東莞、惠州等地皆傳出不同程度災情。

  • 截至26日0時，廣東已累計轉移71萬5,351人，並在多個地市實施停課、停工、停產、停運、停業等「五停」或部分「五停」措施。

  • 氣象單位預估紅霞將北偏西移動，穿過廣東中部後進入湖南南部並逐漸減弱，但降雨影響可持續到28日前後，仍可能引發積澇、山洪與地質災害。

河南

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