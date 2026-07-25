「景德鎮手工瓷業遺存」申遺成功 中國世界遺產達61項

聯合國教科文組織世界遺產委員會第48屆大會審議「景德鎮手工瓷業遺存」現場。圖／取自澎湃新聞

聯合國教科文組織第48屆世界遺產 大會25日通過決議，將「景德鎮手工瓷業遺存」列入《世界遺產名錄》。至此，中國的世界遺產總數達到61項。

綜合央視、新京報報導，「景德鎮手工瓷業遺存」位於中國江西省東北部，由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址和蛟潭窯柴燃料產區5個組成部分構成。

包含御窯廠窯址、落馬橋窯址、觀音閣窯址、大午坑瓷石明礦遺址、小塢里溪谷瓷石開採加工遺址以及水陸運輸網絡遺存等15組遺產構成要素，共45個遺產點位。遺產區面積1979公頃，緩衝區面積5545.7公頃，總計7524.7公頃。

據介紹，「景德鎮手工瓷業遺存」是10至19世紀景德鎮手工製瓷產業系統的代表性遺存，展現了中國手工製瓷技術、瓷器藝術和製瓷產業的發展歷程。中共中央總書記習近平曾在調研景德鎮表示，「陶瓷是中華瑰寶，是中華文明的重要名片」。

「景德鎮手工瓷業遺存」的申遺工作歷時11年，早期御窯廠遺址周邊建設一度失管失控，盜掘活動屢發，文物保護狀況堪憂；2017年，御窯廠遺址列入「中國世界文化遺產預備名單」，官方進行考古發掘並打擊盜掘等違法犯罪活動。

2021年，中國國家文物局將御窯廠遺址確定為「十四五」重點申遺項目，組織團隊赴景德鎮考古發掘15項、4000多平方公尺，將新發現瓷石、窯柴產區遺存納入申報要素，項目定名「景德鎮手工瓷業遺存」，從御窯廠擴展至手工製瓷全產業鏈。

過去兩年，中國陸續完成現場評估、補充材料提交和答辯等工作。2026年5月，國際古蹟遺址理事會形成評估報告。2026年6月，世界遺產中心公布決議草案，均建議將「景德鎮手工瓷業遺存」列入《世界遺產名錄》。