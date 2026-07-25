我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發空氣濾淨牆AI圖 批加拿大野火濃煙入侵美

中國裔加拿大籍女被逮 涉北約實習期間從事間諜活動

「景德鎮手工瓷業遺存」申遺成功 中國世界遺產達61項

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國教科文組織世界遺產委員會第48屆大會審議「景德鎮手工瓷業遺存」現場。圖／取...
聯合國教科文組織世界遺產委員會第48屆大會審議「景德鎮手工瓷業遺存」現場。圖／取自澎湃新聞

聯合國教科文組織第48屆世界遺產大會25日通過決議，將「景德鎮手工瓷業遺存」列入《世界遺產名錄》。至此，中國的世界遺產總數達到61項。

綜合央視、新京報報導，「景德鎮手工瓷業遺存」位於中國江西省東北部，由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址和蛟潭窯柴燃料產區5個組成部分構成。

包含御窯廠窯址、落馬橋窯址、觀音閣窯址、大午坑瓷石明礦遺址、小塢里溪谷瓷石開採加工遺址以及水陸運輸網絡遺存等15組遺產構成要素，共45個遺產點位。遺產區面積1979公頃，緩衝區面積5545.7公頃，總計7524.7公頃。

據介紹，「景德鎮手工瓷業遺存」是10至19世紀景德鎮手工製瓷產業系統的代表性遺存，展現了中國手工製瓷技術、瓷器藝術和製瓷產業的發展歷程。中共中央總書記習近平曾在調研景德鎮表示，「陶瓷是中華瑰寶，是中華文明的重要名片」。

「景德鎮手工瓷業遺存」的申遺工作歷時11年，早期御窯廠遺址周邊建設一度失管失控，盜掘活動屢發，文物保護狀況堪憂；2017年，御窯廠遺址列入「中國世界文化遺產預備名單」，官方進行考古發掘並打擊盜掘等違法犯罪活動。

2021年，中國國家文物局將御窯廠遺址確定為「十四五」重點申遺項目，組織團隊赴景德鎮考古發掘15項、4000多平方公尺，將新發現瓷石、窯柴產區遺存納入申報要素，項目定名「景德鎮手工瓷業遺存」，從御窯廠擴展至手工製瓷全產業鏈。

過去兩年，中國陸續完成現場評估、補充材料提交和答辯等工作。2026年5月，國際古蹟遺址理事會形成評估報告。2026年6月，世界遺產中心公布決議草案，均建議將「景德鎮手工瓷業遺存」列入《世界遺產名錄》。

精華 FAQ

  • 因其完整呈現10至19世紀景德鎮手工製瓷產業系統，涵蓋窯址、礦區、燃料區與運輸網絡，能清楚展現中國手工製瓷技術與瓷器藝術的發展脈絡。

  • 遺產由5個組成部分構成，包含15組構成要素、共45個遺產點位；遺產區面積1979公頃，緩衝區5545.7公頃，合計7524.7公頃。

  • 申遺工作歷時11年，早期曾面臨盜掘與失管問題；2017年納入預備名單後加強考古與執法，2021年列為重點項目，近2年完成評估、補件與答辯。

世界遺產

上一則

中菲南海爭議不斷 學者：雙方明白各自底線

延伸閱讀

拜占庭古城遺址列世遺預備名單 48座墓葬追溯4世紀生活

拜占庭古城遺址列世遺預備名單 48座墓葬追溯4世紀生活
北齊千年佛立像「找到頭」 山西村民挖出佛首無償贈博館

北齊千年佛立像「找到頭」 山西村民挖出佛首無償贈博館
荷蘭考古隊挖出埃及南部3000年古墓 追溯至「拉美西斯時期」

荷蘭考古隊挖出埃及南部3000年古墓 追溯至「拉美西斯時期」
中國嘉德2026秋拍全球徵集啟動　紐約專場8月6日舉行 北美藏家迎來委託良機

中國嘉德2026秋拍全球徵集啟動　紐約專場8月6日舉行 北美藏家迎來委託良機

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
人民幣對美元中間價今年上半年升值3%。(路透)

人民幣半年升值3%背後的三大邏輯

2026-07-22 11:31
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成
謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢

謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢