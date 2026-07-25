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中菲南海爭議不斷 學者：雙方明白各自底線

記者陳湘瑾／即時報導
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中國海警船（左）昨天以水砲驅離進入黃岩島水域的菲律賓公務船（右）。中新網
中國海警船（左）昨天以水砲驅離進入黃岩島水域的菲律賓公務船（右）。中新網

中國和菲律賓本周在南海爭議不斷，學者分析，本周正值東協外長會等多邊外交場合，菲律賓藉機強化南海議題國際關注，以爭取更多國際支持。另有學者認為，中菲雖互採強硬立場，但雙方都清楚彼此底線，美國也傾向支持菲律賓同時避免局勢失控。

24日菲律賓公務船進入中國控制的黃岩島（台灣稱民主礁）水域，遭中國海警水砲驅離，中國海警稱菲船「執意侵闖」黃岩島領海，並警告菲方停止侵權挑釁。這是中菲本周第三次在南海發生衝突。在黃岩島海域，中國海警23日向菲律賓船隻噴射「警示性水砲」，水柱只射向海面，昨天衝突進一步升級。

聯合早報報導，香港亞洲研究中心主任彭念分析，東南亞國家協會外長會議是本輪中菲摩擦升級的大背景，多國外長雲集，對輪值主席國菲律賓是「千載難逢的好機會」。

他認為，菲律賓希望把南中國海爭端的熱度炒起來，使南中國海問題國際化有更大的推手。

彭念認為，菲律賓密集發動輿論戰，進一步固化中國「破壞海上現狀、以大欺小」的霸凌者形象，以獲取更多國際同情和支持。通過輿論戰得到一些不對稱優勢，是菲律賓在南海問題上唯一能與中國持續周旋對抗的手段。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江指出，中菲本周各不相讓，並採取強硬姿態維護自身利益，雖然導致摩擦升級，但烈度尚未超過以往。

李明江分析，中菲政府都明白各自的底線，不大可能因為這些衝突導致真正的戰爭發生。現在主要還是利用執法手段、海上的非正式武裝力量發生摩擦。中國也好，菲律賓也好，恐怕都沒有意願看到局勢完全失控。

李明江認為，美國目前採取雙軌策略應對南中國海問題，一方面展現對菲律賓支持，同時也希望用政治外交手段管控局勢，「很顯然美國不大可能允許菲律賓採取太極端的行為，造成局勢完全失控」。

精華 FAQ

  • 學者認為，因為本周正逢東協外長會等多邊外交場合，多國外長齊聚，菲律賓作為輪值主席國，得以藉機把南海爭端推向國際，爭取更多外部支持。

  • 24日菲律賓公務船進入中國控制的黃岩島水域後，遭中國海警以水砲驅離；此前23日也曾發生警示性水砲事件，顯示雙方在該海域連續三次摩擦升高。

  • 李明江指出，雖然雙方都採取強硬姿態，但彼此都明白底線，不太可能因此真的開戰；目前多是執法與非正式武裝力量的摩擦，美國也會避免局勢失控。

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