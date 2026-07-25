要求飯店獨家合作、鎖全網最低價…攜程遭重罰35億人民幣

中國目前最大的旅遊線上平台「攜程」因濫用市場支配地位實施壟斷行為，遭沒收違法所得並罰款人民幣35.21億元。（新浪網）

中國目前最大的旅遊線上平台「攜程」因濫用市場支配地位實施壟斷行為，遭沒收違法所得並處以罰款人民幣35.21億元（約5.2萬美元）。中國官方指出，所有平台企業都應以此為戒，摒棄「低價內卷」、「排他競爭」的錯誤路徑。

中國國家市場監督管理總局25日通報，依據《中華人 民共和國反壟斷法》相關規定，對攜程集團有限公司濫用市場支配地位實施壟斷行為作出行政處罰，沒收違法所得人民幣16.58億元，處以罰款人民幣35.21億元。同時，責令其全額退還強制扣除酒店經營者的訂單儲備金人民幣1.22億元，要求企業全面整改並公開整改措施。

中國國務院 反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組副組長時建中表示，這次反壟斷調查是強化反壟斷常態化監管的必要行動。所有平台企業都應以此為鑒，審視經營中的競爭合規風險，摒棄「低價內卷」、「排他競爭」的錯誤路徑。

攜程也在今天表示「誠懇接受、堅決服從」，將以此次處罰為契機，將嚴格對照監管要求，逐項推進、系統落實各項整改工作，確保各項措施執行到位。堅決摒棄「內捲式」低效競爭。

截至發稿，中國主要旅宿產業協會如中國飯店協會、中國旅遊飯店業協會等，及大型連鎖飯店均尚未就攜程遭重罰一事公開回應。

新華社報導，2025年以來，中國市場監管總局陸續收到針對攜程涉嫌壟斷的舉報，反映攜程迫使飯店商家接受霸王條款，還利用技術手段操控飯店價格，導致飯店業利潤嚴重下滑。

中國市場監管總局今年1月對攜程立案調查。調查顯示，攜程濫用其支配地位，以流量分配機制為核心，排除限制市場公平競爭，限制了飯店經營者跨平台經營，侵害飯店經營者自主定價權。

攜程經認定實施兩種壟斷行為。一是要求部分飯店提供獨家合作，構成反壟斷法禁止的限定交易行為；二是強制部分飯店給予「全網最低價」，構成反壟斷法禁止的附加不合理交易條件行為。

攜程2025年全年，攜程集團淨營業收入為624億元，年增17%；淨利潤為334億元，暴增95%。不過在2月底公布上述經營表現後，攜程也宣布程聯合創始人范敏和季琦紛紛辭去公司董事兼總裁職務、公司董事職務。他們的離職也引發熱議。