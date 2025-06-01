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中國商務部：以舊換新政策 帶動消費品銷售額1.1兆人民幣

記者黃雅慧／即時報導
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中國商務部釋出訊息指出，截至5月31日，2025年消費品以舊換新5大品類合計帶動銷售額人民幣1.1兆元。（新華社）
中國商務部釋出訊息指出，截至5月31日，2025年消費品以舊換新5大品類合計帶動銷售額人民幣1.1兆元。（新華社）

中國商務部釋出訊息指出，截至5月31日，2025年消費品以舊換新五大品類合計帶動銷售額1.1兆元（人民幣，下同，約152.9億美元），發放直達消費者的補貼約1.75億份。

新華社引述商務部資訊顯示：汽車以舊換新補貼申請量達412萬份；4,986.3萬名消費者購買12大類家電產品7,761.8萬台；5,352.9萬名消費者購買手機等數碼產品5,662.9萬件；電動自行車以舊換新650萬輛；家裝廚衛「煥新」5,762.6萬單。

此外，據中國統計局數據，4月社會消費品零售總額3兆7,174億元，年增5.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額3兆3,548億元，增長5.6%；2025年1至4月，中國全國社會消費品零售總額年增4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額14兆7,005億元，增長5.2%。

商務部消費促進司負責人此前表示，4月汽車、家電、手機等商品熱銷。消費品以舊換新政策成效明顯，限額以上單位家電、文化辦公用品、傢具、通信器材零售額年增率分別為38.8%、33.5%、26.9%和19.9%；乘用車零售量年增14.5%。

中國商務部市場運行和消費促進司司長李剛在今年初表示，2024年消費品以舊換新帶動相關產品銷售額超過人民幣1.3兆元。等於今年還未過半，幾乎快達到去年全年的銷售額。

今年初，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，提出加大消費品以舊換新支持力度，同時也擴展了消費品的範圍。

商務部 國務院 中共

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