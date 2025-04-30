鷹派裴度 「恐難與北京有效打交道」

美國新任駐中國大使裴度（右）被指是美國總統川普（中）的親信。圖為兩人2019年10月一起看美國職棒大聯盟世界大賽第五場時自拍合照。(美聯社)

美國聯邦參議院 4月29日表決通過，由75歲的前參議員 裴度出任美國駐中國大使。華盛頓智庫認為，裴度的任命確認來得正是時候，因為穩定美中關係「需要可靠的聯絡人」。對此，中國外交部僅簡短回應，稱「在中美關係和經貿問題上，中方的立場是一貫的、明確的」。

綜合媒體報導，裴度現年75歲，曾任職喬治亞州聯邦參議員。裴度擁有豐富商界背景，曾擔任美國運動品牌銳步（Reebok）以及平價連鎖零售商Dollar General的高管，他曾在香港居住多年。他過去主張與中國改善貿易關係、縮小貿易赤字，但近幾個月來他迅速轉向對北京持強硬態度。

在涉華政策方面，裴度是典型鷹派，強調對華戰略競爭與全面遏制。他去年9月曾在華盛頓觀察家報發文稱，中國的目的是傷害美國，並「摧毀資本主義與民主制度」。這番論調有可能阻礙他與北京有效打交道。

據央視新聞此前報導，裴度此前曾多次渲染「中國威脅論」；他去年9月在「華盛頓觀察家報」上發文說，「作為參議院軍事委員會和外交關系委員會的成員，我目睹了中國在這場『新戰爭』中變得越來越積極。」2020年，時任參議員的裴度在致財政部長和國務卿龐培歐的一封聯名信中警告，美國必須警惕中國「一帶一路 」倡議的影響。

據美媒觀察，裴度的主張存在不少前後矛盾之處。從政之前，在他的商業生涯中，他強烈支持將工作崗位從美國轉移到亞洲以節省製造成本，這種做法甚至與川普的「美國優先」政策相悖。

獲得任命後，裴度表示：「我們應該以細膩、非黨派且戰略性態度來對待中國。」 對此，中國外交部發言人郭嘉昆稱，「在中美關係和經貿問題上，中方的立場是一貫的、明確的」。

政治新聞網站Politico指出，在中美關稅爭端持續的背景下，裴度可能難以與北京建立良好關係。清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示：「在這個時機，當兩個大國似乎正在交鋒時，對他來說將極其困難。」