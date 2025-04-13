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商務部長：智慧型手機、半導體等產品 月後加關稅

美豁免清單 中國：修正錯誤1小步 促徹底取消對等關稅

記者謝守真／即時報導
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針對美國提出豁免清單，中國商務部稱，「這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。(中新社)
針對美國提出豁免清單，中國商務部稱，「這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。(中新社)

美國近日宣布將智慧手機、電腦和其他電子產品排除在對等關稅範圍之外。對此，中國商務部回應，這是美國繼4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整，「這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」。

據中國商務部網站消息，商務部發言人13日晚針對有媒體問及「美方近日宣布豁免部分產品『對等關稅』」表示，美東時間4月12日，美方公布相關備忘錄，豁免計算機、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等關稅」，中方正在對相關影響進行評估。

該發言人指出，中方注意到，這是繼美方4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整。應該說，這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。

該發言人再指，以一紙行政令推出所謂「對等關稅」，不僅違反基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。「對等關稅」自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

該發言人強調，中美經貿關係的立場是一貫的。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」。中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消「對等關稅」的錯誤做法，回到相互尊重，透過平等對話解決分歧的正確道路上來。

關稅 商務部 貿易戰

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