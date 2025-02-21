王毅G20外長會上談烏克蘭問題：和談總比打仗好

2月20日中國外長王毅對烏克蘭問題表示和談總比打仗好。圖為2月18日王毅在在聯合國安理會主持「實踐多邊主義，改革完善全球治理」高階會議。 中國外交部網站

據中國外交部網站消息，當地時間2025年2月20日，中國外交部長王毅 在約翰尼斯堡出席二十國集團外長會。王毅談及烏克蘭危機時表示，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。儘管各方立場不盡一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。

他表示，中國始終主張危機儘早和平解決，始終按照習近平主席提出的「四個應該」積極勸和促談。中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事人能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。中方願根據當事人的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

這場會議由南非外交部長拉莫拉主持。G20各成員及嘉賓國外長、聯合國 副秘書長等國際組織負責人與會。王毅說，當今國際情勢變亂交織，區域衝突動盪頻傳，全球安全赤字有增無減。二十國集團有必要重溫裡約熱內盧峰會共識，共同做維護世界和平穩定的力量，攜手建構一個更安全的世界。王毅就此提出中方建議。

一是共同做世界和平的守護者。他說，要相互尊重主權和領土完整，尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。堅持透過對話談判，以和平方式解決國家間分歧和國際區域熱點，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。和平共處五項原則在當前情勢下仍具有旺盛生命力。

二是共同做普遍安全的締造者。王毅表示，人類是命運共同體。習近平主席提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、永續的安全觀，走對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路，共同應對各種傳統和非傳統安全風險挑戰。中方願就此同各方加強交流與合作。

三是共同做多邊主義的捍衛者。他指出，國際情勢越複雜，全球挑戰越突出，越要維護聯合國權威，發揮聯合國作用。我們要把二十國集團外長發起的「全球治理改革行動倡議」變成行動，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

關於當前中東局勢，王毅表示，加薩 停火協議必須持續有效執行。 「巴人治巴」是加薩戰後治理應堅持的重要原則，「兩國方案」是唯一可行的解決方案。巴勒斯坦問題不能再被邊緣化。國際社會應尊重敘利亞人民的選擇，同時要嚴防極端勢力在敘流竄坐大，不能讓暴恐分子在敘有容身之處。

王毅強調，今年是二十國集團的「非洲時刻」。我們應該傾聽非洲聲音，重視非洲關切，支持非洲行動，為非洲的和平與發展做出更大貢獻。中方堅定支持非洲人民自主解決非洲問題，反對外部勢力干涉非洲國家內政，相信非洲人民有智慧、有能力、也有權利處理好自己的事情，非盟「消弭槍聲」目標一定能夠實現。