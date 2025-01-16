中國揚言對美製成熟晶片 啟動反傾銷反補貼調查

美國上月對中國製的成熟製程晶片啟動301貿易調查，可能將徵收更多關稅。美聯社

美國上月對中國製的成熟製程晶片 啟動301貿易調查，可能將徵收更多關稅。中國商務部 今天說，國內業者反映，美企對中國低價出口成熟製程晶片，對於國內產業申請反傾銷反補貼調查的訴求，中方將依法啟動調查。

中國商務部官網16日傍晚發布一篇發言人答記者問的新聞稿。

有記者問：「業界有消息稱，中國國內有關成熟製程晶片產業正遭受自美進口產品的不公平競爭，有申請反傾銷反補貼調查的訴求，請問商務部是否收到了相關申請？可否向我們介紹有關情況？」

中國商務部發言人回應稱，國內有關晶片產業反映，一段時間以來，拜登政府對晶片行業給予了大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對中低價出口相關成熟製程晶片產品，損害了中國國內產業的合法權益。「中國國內產業的擔憂是正常的，也有權提出貿易救濟調查申請。」

中國商務部發言人並稱，在此想要強調的是，對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則進行審查，並將「依法啟動調查」。

其後，中國機電產品進出口商會也表態支持「中國相關晶片產業依法維護自身合法權益」。

中國機電商 會發文稱，近來，美國拜登政府一方面透過一系列歧視性的限制措施和不公平的競爭策略試圖打壓中國晶片行業相關廠商，嚴重損害了中國國內產業企業的正常經營與合法權益，衝擊了全球半導體產業鏈。另一方面，透過直接資助、稅收優惠、政策支持等方式為美國晶片企業提供巨額補貼，支持其本土晶片產能擴張，扭曲市場競爭，使得美企業進一步獲得了不公平的競爭優勢。

文章稱，中國國內產業對自美進口成熟製程晶片不正當價格競爭感到擔憂，中國機電商會對此充分理解。中國機電商會提請中國商務部充分考慮產業訴求，基於事實依據，遵循世貿組織規則，依法展開調查，維護中國產業利益，為產業發展營造公平競爭的市場環境。