我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

瑞銀：不確定性因素仍在 但對中2025消費持正面態度

記者謝守真／上海即時報導
瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，儘管投資人目前對整個中國消費行業預期仍悲觀，不確定性因素還在，但整體對消費品行業還是持積極態度。記者謝守真／攝影
瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，儘管投資人目前對整個中國消費行業預期仍悲觀，不確定性因素還在，但整體對消費品行業還是持積極態度。記者謝守真／攝影

瑞銀「第25屆瑞銀大中華研討會」13在上海登場，瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，2021至2024年，中國消費者變得更加實際，對通路商自有品牌的偏好明顯增加，特別是在一、二線城市。消費者偏好追求「性價比」和產品的品質，並非代表單純追求低價。她稱，儘管投資人目前對整個消費行業預期仍悲觀，不確定性因素還在，但整體對消費品行業持積極態度。

彭燕燕指出，從中國整個的消費產業來看，目前投資預期仍處較低迷的階段。她以MSCI中國必需消費品（Consumer Staples）和非必需消費品（Consumer Discretionary）指出，過去十年這兩個指數市盈率的表現，從目前來看仍在十年新低，也是在十年平均線以下的位置。而從這兩個指數情況來看，反映了投資人目前對整個消費行業預期仍是非常悲觀。

彭燕燕接著說，如果看整個行業的表現，中國股票市場9月底是個分水嶺，那時中國宣布很多政策，之後也看到整體市場有迅速回彈，若以2024年9月26日的情況來看，回彈幅度在消費行業並不是那麼大僅15%至17%的比例。

彭燕燕再指，在投資人預期上，以股票來看是較低迷的，不過，以瑞銀的消費者調查來看，在此階段反而是較積極的。2024年10月底，瑞銀針對1,000名至2,000名消費者的調查顯示，「無論是一、二線城市還是三、四線城市，消費者的儲蓄比例都有降低趨勢，這在三、四線城市比一、二線城市還要明顯。」

而這一變化的背後，彭燕燕表示，主要原因在於消費者對收入增長的預期更加穩定。相較2022、2023年的情況，以及房地產價格急速下降，消費者的行為就是不斷地存錢。同樣地，投資也出現了相同的趨勢。「不論是存錢也好，投資也好，反應的都是消費者在對前景悲觀的情形下做出的審慎判斷」，不過，從調研情形來看，儘管大部分消費者對未來的消費意願是往上走的，但上升幅度並不大。

彭燕燕對此強調，「如果消費者的儲蓄比例繼續下降的話，相信會是一個比較重要的消費增長驅動力。」

另，彭燕燕還表示，瑞銀研究顯示，2021至2024年，中國消費者變得更加實際，對通路商自有品牌偏好明顯增加，特別在一、二線城市，這種偏好在生鮮、食品飲料及衣服鞋帽等領域尤為顯著。消費者偏好自有品牌的主因是追求「性價比」和產品品質，而消費者喜愛自有品牌並非代表單純追求低價。自有品牌反映的更多是通路商改造供應鏈及產品研發方面、控制成本的能力，這應是投資者挑選相關標的時需要關注的一個點。

投資 儲蓄 供應鏈

上一則

川普「打坐雕像」再現熱潮 電商平台出現仿製品

延伸閱讀

瑞銀亞太區總裁：預計中國今年GDP「增速放緩」

瑞銀亞太區總裁：預計中國今年GDP「增速放緩」
就業數據強勁 料Fed月底不會降息 道指跌近700點

就業數據強勁 料Fed月底不會降息 道指跌近700點
川普2.0人民幣怎走？瑞銀預測：人民幣到年底貶至7.5

川普2.0人民幣怎走？瑞銀預測：人民幣到年底貶至7.5
美股最錢線／瑞銀：6大科技股領漲股市 熱潮延續至2025

美股最錢線／瑞銀：6大科技股領漲股市 熱潮延續至2025

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
西藏官媒7日晚間宣布定日地震造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷。圖為救災場景。（新華社）

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

2025-01-07 10:41
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼