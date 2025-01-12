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中國金融監管總局：房地產白名單通過逾5兆人民幣貸款

中央社台北12日電
圖為山西太原一處房地產建設工地正在施工中。(中新社)
圖為山西太原一處房地產建設工地正在施工中。(中新社)

中國金融監管總局今天召開年度會議，指出給予建案融資、解決爛尾樓的「白名單」機制在2024年審批通過貸款超過人民幣5兆元（約6800億美元），今年還要加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效。

中國國家金融監督管理總局誕生於2023年「兩會」提出的機構改革方案，同年5月揭牌。該機構統一負責除證券業之外的金融業監管，與此同時，不再保留銀保監會。

2024年是金融監管總局全面履職的第一個完整年度。界面新聞報導，金融監管總局12日召開2025年監管工作會議，總結2024年工作，部署2025年重點任務。金融監管總局黨委書記、局長李雲澤出席會議並講話。

在談到工作成果時，會議指出，中小金融機構風險「明顯收斂」。城市房地產融資協調機制落地見效，「白名單」項目審批通過貸款超5兆元（約6800億美元）。支持配合化解地方政府債務風險。全年累計處置不良資產超過3兆元（約4100億美元）。

財新網指出，近年因經濟復甦緩慢，商業銀行資產品質有所承壓。自2020年以來，中國銀行業金融機構已連續多年處置不良資產規模在3兆元（約4100億美元）左右。

今年金融監管總局的工作重點包括：加快推進中小金融機構改革化險；有效防範化解重點領域金融風險，加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，支持構建房地產發展新模式，積極配合防範化解地方政府債務風險；引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展；擴大制度型開放，鞏固提升香港國際金融中心地位，支持上海國際金融中心建設等。

中國為了解決房地產資金鏈斷裂問題，促使建案能夠完成、達到「保交樓」的目的，住建部、金融監管總局2024年1月聯合發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，俗稱房地產白名單機制，盼能將國有銀行的資金發貸到政府核准的建設項目。

這個機制由於銀行考量壞帳風險等因素，初期進度緩慢，而房市低迷一直拖累中國經濟。為推動政策進展，中國國務院副總理何立峰去年4月曾強調，對符合要求的房地產項目要「能進盡進」、「應貸盡貸」，此後相關官員多次做出類似表態。

房地產 融資 貸款

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