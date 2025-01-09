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中國連鎖月子中心突倒閉 停水停電 產婦們只能點外賣

記者陳湘瑾／即時報導
中國母嬰品牌愛家月子中心被爆全國多家門市閉店，涉及上海、蘇州、無錫等地。（圖／取自小紅書）
中國母嬰品牌愛家月子中心被爆全國多家門市閉店，涉及上海、蘇州、無錫等地。（圖／取自小紅書）

中國母嬰品牌愛家月子中心被曝全國多家門市閉店，涉及上海、蘇州、無錫等地。據受影響的消費者反映，門店基本是在1月7日前後出現變數。有產婦仍住在月子中心，但即將面臨停水停電的窘境，還有產婦因月子中心的廚師已經離職，只能點外送來吃。

小紅書上有網友分享，小孩出生當天，就收到愛家月子中心倒閉、老闆捲款跑路的消息，工作人員發訊息表示，「我們員工月嫂，門店所有工作人員也都是受害者，拖欠到我們的工資也一分錢沒有。公司倒閉了，這邊還是建議你們報警維權，我們所有員工也都在追責！」

極目新聞報導，上海嘉定區一位孕婦表示，她在2024年11月與安亭鎮一家門市簽訂服務合約，42天服務期的全額費用是2.95萬元（約4024美元），在社群媒體上看到愛家月子中心關門的消息後趕到門市，發現門店的招牌已經拆除，大量消費者在店外向民警登記消費資訊。

另一位消費者褚女士稱，自己已經結束服務期離店了，但門市還沒有退還她3000多元（約410美元）的押金及退費。

時代周報記者實地走訪上海嘉定安亭店和上海青浦店，2家門店已暫停經營。據一位產婦家屬透露，此前嘉定安亭店一直正常，甚至1月6日還在招人，「今早一問才知道，公司已經拖欠廚師和月嫂兩個月的工資」。報導寫道，月子中心現場有部分產婦已經打包好行李正準備搬離，但也有產婦選擇繼續留在月子中心。不過，因為廚師均已離職，現階段留下來的產婦和家屬的三餐只能靠外賣解決。

愛家月子中心隸屬於江蘇愛之家母嬰服務集團有限公司，在全國有53家門市，雖有陸媒記者嘗試聯繫愛之家集團，但撥打網上所查找的公司電話，均無人接聽。

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