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習近平：腐敗存量尚未清除 增量還在持續發生

中央社台北6日電
中國領導人習近平。美聯社
中國領導人習近平。美聯社

中共總書記習近平今天說，腐敗是中共面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命；並表示「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重」。

習近平上任後加強反腐已超過10年，但腐敗依然不斷。近年除強化金融反腐，共軍內部的貪腐也接連爆發，已有兩任國防部長被開除黨籍、軍籍。

新華社報導，習近平6日在中共20屆中紀委第四次全體會議上發表講話，他強調，「新時代」以來，推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭力度之大前所未有，成效有目共睹。要始終保持反腐敗永遠在路上，保持戰略定力和高壓態勢，「堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰」。

習近平強調，「腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命」。面對黨內廉政建設和反腐敗鬥爭的突出問題，堅持有腐必反、有貪必肅，「維護了黨的形象，鞏固了紅色江山，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動」。

他說，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

但他也肯定在2024年，黨中央推進全面從嚴治黨，取得新的進展和成效。「全黨在自我革命這一重大問題上認識更加清醒、行動更加堅定」。

他表示，要推進政治監督具體化、精準化、常態化，「同黨中央保持高度一致必須說到做到」，並指要建立常態化長效化的紀律教育機制，使紀律教育貫穿幹部成長全周期、融入組織管理全過程。

習近平指出，要把中央八項規定作為鐵規矩，嚴肅查處頂風違紀、隱形變異的「四風」問題。對重點問題、重點領域、重點對象著重抓、著力查，深化受賄行賄一起查，堅決清除系統性腐敗風險隱患。增強以案促改促治實效，推動完善權力配置運行的制約和監督機制等。

中共中央紀律檢查委員會書記李希主持會議時稱，習近平的講話「高瞻遠矚、思想深邃、直面問題、振聾發聵，為深入推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭提供了重要遵循」。

中共中央政治局7名常委全數出席此次會議。會議以電視電話會議形式舉行，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及軍隊有關單位設分會場。

在這次會議舉行之前，中紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合拍攝的4集電視專題片「反腐為了人民」，5日至8日在央視播出，片中有多名落馬高官出鏡對貪腐表示後悔。

習近平 中共 國防部

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