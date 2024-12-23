我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞培秘書花180元買公司股票 長抱75年漲至720萬元

和毛小孩同睡一張床？醫生警告眼部易染寄生蟲

美國對中國晶片業展開301調查 中方稱強烈不滿

中央社台北23日電
美國貿易代表署今天宣布針對中國半導體產業政策展開301調查，中國商務部新聞發言人晚間表示，中方對此強烈不滿。路透
美國貿易代表署今天宣布針對中國半導體產業政策展開301調查，中國商務部新聞發言人晚間表示，中方對此強烈不滿。路透

美國貿易代表署今天宣布針對中國半導體產業政策展開301調查，中國商務部新聞發言人晚間表示，中方對此強烈不滿，將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

根據中國商務部官網，這名發言人批評，美國301調查「具有明顯的單邊、保護主義色彩」。

他宣稱，美方出於對中國打壓及國內政治需要，對中國晶片產業相關政策發起新的301調查，將擾亂和扭曲全球晶片產業鏈供應鏈，也會損害美國企業和消費者的利益。

他批評，美方通過晶片與科學法案（CHIPS and Science Act）為本國晶片產業提供巨額補貼，並指美國企業在全球晶片市場市占率近一半，卻指責中方「非市場做法」，「渲染中國產業威脅」。

他表示，美商務部不久前發布的成熟製程晶片報告顯示，「中國產晶片僅占美市場的1.3%」。中國晶片對美出口，遠低於自美進口。

他說，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

所謂301調查，是指基於「1974年貿易法」的301條款，美國總統可針對認定存在不公平貿易關係的貿易夥伴展開調查，祭出關稅懲罰。

美國今天表示正對中國半導體產業及中國政府推動的產業政策展開調查，因擔心北京轉向「使用廣泛的反競爭和非市場手段」，可能傷害包含美國在內其他經濟體。

法新社報導，美國貿易代表署（USTR）表示，這項調查聚焦於基礎半導體和中國採取的行動是否對美國商業構成負擔。從汽車到醫療裝置等許多產品都會用到基礎半導體。

貿易代表署也說，生怕北京做法損害「美國產業與勞工的競爭力、美國關鍵供應鏈以及美國經濟安全」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，一項美國半導體供應鏈分析發現，2/3美國產品含有中國製基礎晶片。

貿易代表署官員將有1年時間進行調查，並且決定如何應對。

晶片 商務部 供應鏈

上一則

中國官場不正之風、腐敗問題 兩年查處76.8萬件

下一則

習近平晉升一名上將 陸軍政委已換人

延伸閱讀

川普再喊美國應買下格陵蘭 總理：我們不賣

川普再喊美國應買下格陵蘭 總理：我們不賣
美國宣布對中國成熟製程晶片啟動調查 並留給川普政府做最後決定

美國宣布對中國成熟製程晶片啟動調查 並留給川普政府做最後決定
川普提議買下格陵蘭 任命PayPal創辦人出使丹麥

川普提議買下格陵蘭 任命PayPal創辦人出使丹麥
雷蒙多：晶片禁令「做白工」關鍵在超越中國

雷蒙多：晶片禁令「做白工」關鍵在超越中國

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00

超人氣

更多 >
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此