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小紅書無預警封停近126萬帳號 引發大量用戶負評

中央社台北20日電
中國社群小紅書近日無預警大舉封停125萬9709個帳號，引發大量用戶批評「無理由封號」，今天登上微博熱搜榜首。路透
中國社群小紅書近日無預警大舉封停125萬9709個帳號，引發大量用戶批評「無理由封號」，今天登上微博熱搜榜首。路透

中國社群小紅書近日無預警大舉封停125萬9709個帳號，引發大量用戶批評「無理由封號」，今天登上微博熱搜榜首。小紅書昨天稱這是為了治理黑灰產業帳號，陸媒則指這是為了維護商業利益打擊引流與地下廣告。

據陸媒九派財經，近日多名用戶反映，小紅書在事先沒有任何警告或違規提示的情況下，進行大規模的帳號封停行動。部分使用者表示自己並未違規，此前也毫無處罰記錄，懷疑存在誤判情況。

「小紅書封號」話題今天登上微博熱搜榜首，掀起熱議。

一名網友表示，她的帳號曾於半年前發布過三篇讀書筆記，此後除了買書很少登入，這半年內也未發表過任何言論，卻突然被判定為違規被封。

在微博相關話題討論區，有用戶反映，只是發了幾段30秒長的電視劇短影音，就被封了，理由是「發布同質化的影視」。許多被封禁的用戶怒斥，提出申訴一直失敗。

界面新聞報導，一名網友曬出的截圖顯示，小紅書通知的違規原因之一是其帳號涉及批量（一次性上傳多個內容）發布成本較低、同質化並進行引流或牟利的內容；原因之二顯示，涉及批量發布不符合心理預期、吸引眼球、騙取流量並誘導使用者互動的內容。

也有網友曬出的小紅書官方通知顯示，其違規原因是「在筆記或評論中頻繁採用刻意誇大事實、編造故事、題文不符等低品質行銷手法來推廣商品或服務，以及在筆記或評論中頻繁將其他用戶引導至協力廠商平台」，並被通知帳號已被永久限制帳號流量與商業權益。

對此，小紅書平台客服回應稱，帳號處罰情況只和帳號違規程度有關，具體以收到的站內信通知為準。有說明處罰時間的，到時間會自動解除處罰，建議耐心等待，期間不要違規；如未說明處罰時間的，就是永久性。

小紅書官方帳號「薯管家」19日發布「黑灰產帳號治理階段進展公告（四）」，表示11月18日至12月16日，小紅書一共處置帳號125萬9709個，其中10萬粉絲以上帳號252個，1萬粉絲以上帳號4941個。

公告稱，黑灰產矩陣帳號主要操作方式是前期養號，後期轉售帳號，「換頭」變現。黑灰產組織首先透過常見手段養號，例如，批量發布同質化且低質的遊戲或影視綜二創影片，把矩陣帳號養到高粉（粉絲多、人氣高）；隨後，黑產組織或高價售賣高粉帳號，或刪除或隱藏歷史養號內容，「換頭」發布水下軟廣（軟性廣告）等違規行銷內容，進行變現。個人帳號如採取類似手段養號，也會從嚴處置。

界面新聞指出，儘管小紅書此番封號並沒有官方口徑的數據和原因披露，但近兩年，小紅書打擊「水下交易」和「引流」已經是板上釘釘的事實。這一點在有生意內容的帳號上體現得尤為明顯。

報導引述一名生活服務類個體商家說，今年以來，她在小紅書分享完服務內容後，有客人感興趣想詢單，不管是在筆記、評論還是私信管道，只要回覆了任何形式的聯繫方式，就會被判定違規，次數多了就直接被禁言。如果不想被禁言或限流，就需要在小紅書開店或者開企業號，而平台會對企業號帳號進行收費。

近年來，小紅書頻繁發出公告，對各類帳號的行銷和引流行為做出限制。

報導指出，小紅書誕生以來就有「種草」（專門給別人推薦好貨以誘人購買的行為）屬性，但隨著平台的發展壯大，這樣的優勢也變成了雙刃劍。尤其是在平台尋求商業化可能性的當下，限制「軟廣」是增加廣告業務營收的必經之路。因而也就不難理解，為何小紅書的「封號」行動變得更加猛烈。

據陸媒報導，小紅書用戶數持續成長，今年獲利有望倍增。截至6月，小紅書日活躍用戶約為1.29億，月活躍用戶約為3.39億。

小紅書 微博

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