岑浩輝任澳門特首：貫徹一國兩制 努力讓市民辦事少跑路

澳門迎回歸祖國25周年，中國國家主席習近平（右）20日早上監誓澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝（左）宣誓就職。（新華社）

澳門 特別行政區政府迎接回歸祖國25周年，國家主席習近平 18日起一連三天到訪澳門，20日早上在習近平監誓下，岑浩輝宣誓就任澳門特別行政區第六屆l行政長官，並發表就職講話。

新任澳門特首岑浩輝20日致辭時表示，澳門回歸祖國25年，在中央政府和祖國內地的支持下，以及過去三位行政長官的帶領下，特區政府與社會各界開拓進取，共同創造發展奇蹟，展示了「一國兩制」的巨大優越性和強大的生命力，亦充分證明祖國永遠是澳門的堅強後盾；同時將著力提升公共治理能力和管治水平，深化公共行政和法律制度改革，完善司法制度，亦會努力讓市民辦事「少跑路、不跑路」。

岑浩輝時宣誓表示，必當擁護並負責執行中華人 民共和國澳門特別行政區基本法、效忠中華人民共和國以及澳門特別行政區，盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，致力維護澳門的穩定和發展，對中央人民政府和澳門特別行政區負責。

岑浩輝指出，澳門政府正著力推進多元發展，圍繞一中心、一平台、一基地的目標定位，一加四多元產業發展的方向，加快推動經濟持續健康發展，將有為政府與有效市場更好結合，落實經濟多元發展，化解經濟發展不平衡、不協調問題。

岑浩輝也稱，會與施政團隊牢記習近平主席的重要講話，擔當進取，凝聚社會共識，團結各方力量，務實有為，開創具有澳門特色的「一國兩制」實踐的新局面。

岑浩輝承諾，著力保障和改善民生，切實有效解決市民關心關注的各項民生問題，更好融入和服務國家發展大局，全面對接國家，主動聯通世界，深度參與粵港澳大灣區的建設，全力做好橫琴粵澳深度合作區建設，加快打造國際高端人才齊聚高地。