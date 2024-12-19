中國「最強縣級市」市長 擬任新職

陳麗豔擬任昆山市委書記。（網路照片）

江蘇省委組織部19日發布一批幹部任前公示。其中，現任昆山市委副書記、市長，昆山經濟技術開發區管委會主任的陳麗豔，擬任縣（市、區）委書記。

昆山是台商在中國主要投資 聚集地，台資項目迄今累計6,000個，台灣前100大製造業企業逾7成在昆山都有投資，全球每生產3台筆記型電腦，就有1台出自昆山。昆山其實只是蘇州轄下的縣級市，但已連續20年位居中國百強縣之首、被稱為「經濟最強縣級市」。

現年46歲的陳麗豔，江蘇宜興人，曾任蘇州市委宣傳部辦公室主任、市婦聯副主席等職。2016年起，擔任昆山市委常委，先後兼任統戰部部長、組織部部長、江蘇昆山花橋經濟開發區（江蘇國際商務中心）黨工委書記等職。

2020年12月，陳麗豔任昆山市委副書記、代市長，次年1月「去代轉正」，直至這次擬任新職。

近日，昆山市委領導班子還有一次調整，原任蘇州市委常委、昆山市委書記的周偉，已於12月14日擔任常州市代理市長。

北京日報報導，上世紀80年代以來，昆山市從蘇州下轄最弱的農業縣，變為中國「最強縣級市」。2023年，昆山以全中國0.01%的土地，創造了全中國0.4%的GDP，貢獻了全中國近2%的進出口總額。

今年上半年，昆山GDP達人民幣2,511億元，年增6.3%；完成規上工業總產值人民幣5,531億元，年增9.1%。