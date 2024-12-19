我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

預期將被起訴 紐約市長前首席顧問自首

中國「最強縣級市」市長 擬任新職

記者林宸誼／即時報導
陳麗豔擬任昆山市委書記。（網路照片）
陳麗豔擬任昆山市委書記。（網路照片）

江蘇省委組織部19日發布一批幹部任前公示。其中，現任昆山市委副書記、市長，昆山經濟技術開發區管委會主任的陳麗豔，擬任縣（市、區）委書記。

昆山是台商在中國主要投資聚集地，台資項目迄今累計6,000個，台灣前100大製造業企業逾7成在昆山都有投資，全球每生產3台筆記型電腦，就有1台出自昆山。昆山其實只是蘇州轄下的縣級市，但已連續20年位居中國百強縣之首、被稱為「經濟最強縣級市」。

現年46歲的陳麗豔，江蘇宜興人，曾任蘇州市委宣傳部辦公室主任、市婦聯副主席等職。2016年起，擔任昆山市委常委，先後兼任統戰部部長、組織部部長、江蘇昆山花橋經濟開發區（江蘇國際商務中心）黨工委書記等職。

2020年12月，陳麗豔任昆山市委副書記、代市長，次年1月「去代轉正」，直至這次擬任新職。

近日，昆山市委領導班子還有一次調整，原任蘇州市委常委、昆山市委書記的周偉，已於12月14日擔任常州市代理市長。

北京日報報導，上世紀80年代以來，昆山市從蘇州下轄最弱的農業縣，變為中國「最強縣級市」。2023年，昆山以全中國0.01%的土地，創造了全中國0.4%的GDP，貢獻了全中國近2%的進出口總額。

今年上半年，昆山GDP達人民幣2,511億元，年增6.3%；完成規上工業總產值人民幣5,531億元，年增9.1%。

投資

上一則

秋後算帳？中國監管要求規範首席經濟學家等公開言論

延伸閱讀

清華畢業生舉報蘇州工業園貪官 多人落馬

清華畢業生舉報蘇州工業園貪官 多人落馬
江蘇職校招聘15人都博士、不乏名校生 網驚：太卷了

江蘇職校招聘15人都博士、不乏名校生 網驚：太卷了
「昆山媽祖盃」慢速壘球邀請賽 兩岸以球會友

「昆山媽祖盃」慢速壘球邀請賽 兩岸以球會友
以球會友 兩岸450人齊聚昆山切磋慢速壘球球技

以球會友 兩岸450人齊聚昆山切磋慢速壘球球技

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元
愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩